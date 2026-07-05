"Se acabó": el último baile de Neymar que terminó en patada de impotencia y llanto en la despedida de Brasil del Mundial 2026 al caer con Noruega

Neymar dio por terminado este domingo su trayectoria con la selección de Brasil, luego de que los pentacampeones mundiales cayeron eliminados 2-1 ante Noruega en octavos de final del Mundial 2026 .

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La exestrella de Barcelona y Paris Saint-Germain marcó de penal el gol del descuento ante los Vikingos de Erling Haaland , autor de los dos tantos nórdicos en el MetLife Stadium en East Rutherford, situado a las afueras de Nueva York.

El partido estaba 2-1 con doblete de Haaland, cuando Casemiro recibió un golpe en el rostro en un tiro libre y Neymar marcó luego de ser desafiado por el golero Orjan Nyland, que en el primer tiempo le había atajado un penal a Bruno Guimaraes.

El gigantesco estadio, con capacidad para más de 80.000 espectadores, fue paradójicamente el sitio en el que el goleador histórico de la Seleção, con 80 goles, debutó como internacional, el 10 de agosto del 2010.

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"Lo intenté, lo intenté. Ahora se acabó. Comenzó aquí, se termina aquí", dijo el 10, de 34 años, en un breve intercambio con un periodista de la transmisión digital del portal Globo Esporte.

Lastrado por problemas físicos en los últimos años, el jugador de Santos fue una de las sorpresas de la convocatoria de Carlo Ancelotti para el torneo en Norteamérica.

Pero el atacante, que llegó con una lesión en la pantorrilla derecha, apenas tuvo acción en dos segundos tiempos de los cinco partidos disputados por la Canarinha.

Tras la eliminación en octavos, el peor desempeño del Scratch desde Italia 1990, cuando cayeron en la misma instancia (0-1 ante Argentina), Neymar se derrumbó en el césped, lloró y fue consolado por algunos de sus compañeros.

Considerado el mayor talento de los auriverdes en los últimos tiempos, Ney jugó cuatro mundiales, los de Brasil 2014, Rusia 2018, Catar 2022 y Estados Unidos, Canadá y México 2026.

Lo más lejos que llegó fue en casa, cuando, con él ausente por una grave lesión de espalda causada por un rodillazo de Camilo Zúñiga de Colombia, en cuartos de final, perdieron 7-1 con Alemania en semifinales.

Desde antes de que la bola rodara en el certamen norteamericano ya había advertido que esta sería su última participación en la mayor cita del fútbol.

En Rusia, Brasil fue eliminado por Bélgica en cuartos de final, en Catar por Croacia, en penales en la misma instancia, y ahora cayó ante Noruega en octavos.

Noruega fue muy superior en el segundo tiempo a un Brasil que plagado de jugadores veteranos (Danilo, Marquinhos, Casemiro y el propio Neymar) no pudo nunca oponer fuerza desde el despliegue físico a los vikingos.

Sobre el final, el gran toque noruego generó una patada de impotencia de Neymar, sobre Martin Odegaard.