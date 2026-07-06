"Si hubiera sido brasileño, ya lo habrían destrozado": Vanderlei Luxemburgo, con mucha bronca, y Romario criticaron con dureza la eliminación de Brasil y la actuación de Carlo Ancelotti

El exdelantero Romário , campeón mundial con Brasil en 1994, criticó con dureza la eliminación de la Canarinha del Mundial 2026 frente a Noruega e insistió en que la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) se precipitó al renovar el contrato del seleccionador Carlo Ancelotti hasta 2030 antes del inicio de la competición.

El exgoleador de la selección y de clubes como el Barcelona afirmó que la decisión de ampliar el vínculo del técnico italiano antes de que concluyera el torneo fue un error, ya que, a su juicio, privó a la CBF de margen para evaluar con serenidad el trabajo desarrollado en el Mundial y de adoptar una decisión en función de los resultados.

En una columna publicada tras la derrota por 2-1 ante Noruega, el ahora senador sostuvo que Brasil "mereció ser eliminado" por el bajo nivel mostrado durante el campeonato y lamentó que la selección careciera de la actitud y la personalidad que históricamente la distinguieron.

"Faltó actitud y faltó fútbol de verdad", afirmó el exgoleador , quien consideró que el equipo jugó por debajo de su potencial y nunca consiguió imponer su estilo durante la competición.

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También sostuvo que el combinado brasileño fue "pequeño" frente a Noruega, una selección que aprovechó mejor sus oportunidades y mostró mayor determinación en los momentos decisivos.

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Romário también se refirió al penal fallado por Bruno Guimarães cuando Brasil todavía tenía opciones de cambiar el rumbo del encuentro. Aunque calificó el error como un episodio determinante, evitó responsabilizar exclusivamente al centrocampista de la eliminación.

"El penal no va a devolvernos la clasificación. El problema fue mucho mayor que esa jugada", señaló el exinternacional, al insistir en que el rendimiento colectivo estuvo lejos del esperado para una selección que aspiraba al sexto título mundial.

"Como es extranjero, nadie dice nada"

Las críticas de Romário se suman a las expresadas por otros históricos del fútbol brasileño, como Vanderlei Luxemburgo, quienes cuestionaron tanto las decisiones tácticas de Ancelotti como el planteamiento conservador exhibido por Brasil en el torneo.

Luxemburgo contó los problemas que sufrió Ronaldo durante la Copa América de 1999. Getty Images

La derrota ante Noruega prolongó la sequía de la pentacampeona mundial, que no conquista el título desde Corea del Sur y Japón en 2002.

Luxemburgo, El exseleccionador brasileño y extécnico del Real Madrid, arremetió este lunes contra el italiano Carlo Ancelotti tras la eliminación de la Canarinha en octavos de final del Mundial 2026, al afirmar que el actual técnico "se equivocó mucho" y que, si fuera un técnico nacional, recibiría críticas mucho más severas.

Vanderlei Luxemburgo detona Carlo Ancelotti:



"Se fosse um técnico brasileiro, já estaria f... Ancelotti errou muito. Usar o Neymar só nesse jogo? Nós não temos melhores jogadores do que o Neymar. Qualquer seleção do mundo preservaria o Neymar. Um técnico tem a obrigação de… pic.twitter.com/n6KFndfRYz — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) July 6, 2026

En una serie de vídeos publicados en sus redes sociales tras la derrota por 2-1 frente a Noruega que eliminó a Brasil del Mundial, Luxemburgo cuestionó las decisiones tácticas de Ancelotti durante el torneo y, especialmente, en el partido que dejó a la Canarinha fuera de la competición.

"Ancelotti se equivocó mucho en este Mundial y ustedes (la prensa) no dicen nada. Que les den por...", afirmó Luxemburgo en uno de sus vídeos, en los que abusa de palabras groseras.

"Ancelotti se equivocó mucho. Si hubiera sido un entrenador brasileño, ya lo habrían destrozado. Pero como es extranjero, nadie dice nada", agregó el extécnico, que dirigió a la selección brasileña entre 1998 y 2000 y estuvo al frente del Real Madrid en la temporada 2004-2005.

En 2004 Luxemburgo como DT y Ronaldo como jugador coincidieron en Real Madrid AFP

Luxemburgo sostuvo que Brasil afrontó el encuentro con un planteamiento excesivamente conservador y llegó a afirmar que el equipo "jugó con miedo" frente a Noruega, una selección a la que consideró inferior.

"¿Cómo puede Brasil pasarse 90 minutos defendiendo contra Noruega? Brasil jugó con miedo", señaló el entrenador, quien también cuestionó el modelo de juego implantado por Ancelotti.

El veterano entrenador, de 74 años, también criticó la gestión de Neymar durante la Copa del Mundo y lamentó que el delantero apenas tuviera protagonismo.

En su opinión, un seleccionador tiene la obligación de construir un sistema que favorezca a su principal figura, del mismo modo que Noruega explota las virtudes de Erling Haaland.

"No tenemos un jugador mejor que Neymar. Cualquier selección protegería a un futbolista como él", afirmó.

Neymar Foto: Odd Andersen/AFP

Asimismo, defendió la capacidad de los entrenadores brasileños y reprochó que parte del entorno futbolístico minusvalore a los técnicos nacionales mientras idealiza a los extranjeros.

Las declaraciones de Luxemburgo se suman a la ola de críticas que ha recibido Ancelotti tras la eliminación de la pentacampeona del mundo, la peor actuación de Brasil en un Mundial desde 1990.

Diversos exjugadores, analistas y medios brasileños cuestionaron las decisiones del técnico italiano durante el torneo y su planteamiento frente a Noruega, que avanzó a los cuartos de final impulsada por un doblete de Haaland.

EFE