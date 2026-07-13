Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / BRASIL

Nunca visto: Léo Coelho fue desvinculado de Amazonas y el club lo anunció con videos de sus errores; mirá lo que pasó con el ex Peñarol y ex Nacional

El club anunció la salida con un comunicado y agregaron videos con sus errores defensivos; mirá las imágenes

13 de julio de 2026 8:56 hs

Los errores de Leo Coelho que publicó Amazonas FC

El zaguero brasileño Léo Coelho, que jugó en Fénix, Nacional y Peñarol de Uruguay, fue desvinculado de Amazonas FC de su país con un insólito anuncio en el que el club publicó videos con sus errores defensivos.

El equipo aurinegro de la Serie C de Brasil anunció este domingo que el defensa no iba a seguir en el plantel.

“Amazonas FC anuncia que el defensa central Léo Coelho deja de formar parte de la plantilla profesional por lo que resta de la temporada. El jugador se despide del club tras disputar 39 partidos y anotar dos goles con la ‘Onça-pintada’”, señalaron en su cuenta de Instagram.

Leo Coelho debutó en Amazonas

Leo Coelho debutó en Amazonas

“La institución agradece al defensor su entrega, profesionalismo y compromiso —tanto dentro como fuera del campo— durante su etapa en el ‘Aurinegro’, y le desea éxito en los próximos desafíos de su carrera”, agregó el club.

La emoción del ex Peñarol Leo Coelho en su debut en su nuevo equipo y el "momento especial" que vivió en su vuelta a Brasil

Leo Coelho y su familia se despidieron de Uruguay: "Una parte enorme de nuestra historia queda aquí"; mirá el emocionante mensaje que compartió el ex Peñarol y ex Nacional

Lo llamativo fue que en el posteo agregaron cuatro videos en los que se ven errores defensivos de Leo Coelho en su pasaje por el equipo.

Así se pueden ver fallas en juego aéreo que terminaron en penales o goles, problemas de salida con la pelota o en cierres dentro del área.

Las más leídas

Racing 1-1 Peñarol por el Torneo Intermedio: el aurinegro rescató a duras penas un empate con un penal anotado por Abel Hernández

Diego Aguirre sonríe porque se llegó a un acuerdo por un año y medio con el futbolista que estaba esperando para sumar al plantel

Tras salir campeón con Peñarol en las finales contra Aguada, Joaquín Rodríguez fue anunciado en su nuevo equipo

Nunca visto: Léo Coelho fue desvinculado de Amazonas y el club lo anunció con videos de sus errores; mirá lo que pasó con el ex Peñarol y ex Nacional

Temas

Léo Coelho Amazonas Peñarol Nacional

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos