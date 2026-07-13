Nunca visto: Léo Coelho fue desvinculado de Amazonas y el club lo anunció con videos de sus errores; mirá lo que pasó con el ex Peñarol y ex Nacional

El zaguero brasileño Léo Coelho , que jugó en Fénix, Nacional y Peñarol de Uruguay, fue desvinculado de Amazonas FC de su país con un insólito anuncio en el que el club publicó videos con sus errores defensivos.

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El equipo aurinegro de la Serie C de Brasil anunció este domingo que el defensa no iba a seguir en el plantel.

“Amazonas FC anuncia que el defensa central Léo Coelho deja de formar parte de la plantilla profesional por lo que resta de la temporada. El jugador se despide del club tras disputar 39 partidos y anotar dos goles con la ‘Onça-pintada’” , señalaron en su cuenta de Instagram.

“La institución agradece al defensor su entrega, profesionalismo y compromiso —tanto dentro como fuera del campo— durante su etapa en el ‘Aurinegro’, y le desea éxito en los próximos desafíos de su carrera”, agregó el club.

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Lo llamativo fue que en el posteo agregaron cuatro videos en los que se ven errores defensivos de Leo Coelho en su pasaje por el equipo.

Así se pueden ver fallas en juego aéreo que terminaron en penales o goles, problemas de salida con la pelota o en cierres dentro del área.