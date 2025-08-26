La emoción del ex Peñarol Leo Coelho en su debut en su nuevo equipo y el "momento especial" que vivió en su vuelta a Brasil

El zaguero brasileño Leo Coelho , ex Peñarol, se emocionó tras su regreso al fútbol de Brasil para jugar en Amazonas, su nuevo club en el que debutó oficialmente este lunes.

El defensa de 32 años dejó los carboneros en el reciente período de pases y firmó con el equipo del Brasileirao B, la Segunda división de Brasil, al que llegó como uno de sus grandes fichajes.

Tras su estreno, con una camiseta a rayas como la de Peñarol, Coelho se manifestó en sus redes.

"Ayer viví un momento especial: mi debut con la camiseta @amazonasfcoficial”, señaló el defensa, quien antes de defender a los aurinegro jugó en Nacional.

Amazonas, que se ubica 17° en la tabla, le ganó 2-1 de visitante a Avai de Florianópolis, que se ubica noveno.

Coelho fue titular y completó todo el partido.

“Feliz de empezar con una victoria lejos de casa y agradecido por cada desafío que me trajo aquí. ¡Seguimos con trabajo, fe y superación!, agregó Coelho, que es compañero al extricolor Diego “Didi” Zabala, quien no estuvo a la orden este lunes.