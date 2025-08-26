Las dos bajas de Perú ante Uruguay: fueron convocados, asistieron a la primera práctica pero quedaron afuera de la lista tras chequeos médicos

La Federación Peruana de Futbol (FPF) anunció este lunes la desconvocatoria por sendas lesiones de los futbolistas de Universitario Álex Valera y Edison Flores , que quedaron fuera de la nómina para enfrentar a Uruguay y Paraguay en las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026.

Si bien l os dos jugadores estaban en la lista de convocados anunciada en la noche del domingo e incluso asistieron al primer entrenamiento programado este lunes en la Villa Deportiva Nacional (Videna) de Lima, los resultados de las pruebas médicas realizadas posteriormente llevaron a que fueran liberados al revelar sendas roturas musculares.

Tanto Flores como Valera terminaron el domingo con molestias el clásico del fútbol peruano con Alianza, que finalizó con empate sin goles.

. LIMA (PERÚ), 11/10/2024.- Edison Flores (d) de Perú disputa un balón con Federico Valverde de Uruguay este viernes, en un partido de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de 2026 entre Perú y Uruguay en el estadio Nacional de Perú en Lima (Per

"Tengo una distensión, una pubalgia que ya viene de hace tiempo y ahorita tengo una distensión que sentí en el partido", admitió Valera a medios locales.

ELIMINATORIAS "Hay que pelearla": lo que dijo el DT de Perú, que ya comenzó a preparar el partido ante la selección uruguaya, sobre las chances de su equipo

ELIMINATORIAS Con dos ausencias importantes y dos regresos, Perú ya tiene la lista para enfrentar a Uruguay, que en ese partido, buscará la clasificación al Mundial 2026

El ariete agregó que, de cara a su, por entonces, estimable selección para las eliminatorias, quería estar "al cien por cien".

20240625 SOC - SPO - PERU - V - CANADA - CONMEBOL - COPA - AMERICA - USA - 2024 KANSAS CITY, KANSAS - JUNE 25: Richie Laryea of Canada challenges for the ball with Edison Flores of Peru during the CONMEBOL Copa America 2024 between Peru and Canada at Chil Edison Flores Foto: Hector Vivas/Getty Images/AFP

Frente a las bajas, la FPF anunció la convocatoria del delantero de Universitario José Rivera para reforzar una lista amplia que el domingo se componía de veintisiete futbolistas y que ahora queda en veintiséis.

De cara al cierre de las eliminatorias para el Mundial 2026, el equipo de Óscar Ibáñez se enfrentará a las selecciones de Uruguay y Paraguay el 4 y 9 de septiembre, respectivamente, en las ciudades de Montevideo y Lima.

EFE