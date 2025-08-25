Con dos ausencias importantes y dos regresos, Perú ya tiene la lista para enfrentar a Uruguay, que en ese partido, buscará la clasificación al Mundial 2026

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa comenzará en una semana los trabajos para afrontar los últimos dos partidos por las Eliminatorias para el Mundial de Estados Unidos, Canadá y México de 2026, en los que buscará la clasificación, primero como local ante Perú, y luego enfrentando en Santiago a Chile, ya eliminado. En tanto, los peruanos ya tienen su lista definitiva con dos regresos y dos importantes bajas.

Uruguay enfrentará a los peruanos el jueves 4 de setiembre en el Estadio Centenario desde la hora 20.30, en tanto el segundo compromiso será a la misma hora el martes 9 del mismo mes contra los chilenos.

La situación de Perú para clasificar al Mundial 2026 es compleja, ya que las posibilidades matemáticas de acceder al Repechaje son reducidas y dependen de otros resultados además del propio rendimiento.

El entrenador Óscar Ibáñez dio a conocer la lista de convocados este domingo tras culminar la séptima jornada del Torneo Clausura.

Los dos regresos en la misma son Yoshimar Yotún y Alex Valera, ya que ambos regresarán a la selección incaicadespués de varios meses.

0015889466.webp Paolo Guerrero AFP

Por su parte, el histórico delantero Paolo Guerrero ya confirmó su ausencia por lesión tras hablar con Ibáñez.

El otro que no está en la nómina es otro jugador muy importante en ofensiva como Gianluca Lapadula, de Spezia de Italia.

063_2158668422.jpg Gianluca Lapadula de Perú y Paulo Díaz de Chile luchan por el balón durante el partido del Grupo A de la CONMEBOL Copa América 2024 entre Perú y Chile en el estadio AT&T el 21 de junio de 2024 en Arlington, Texas. Foto: Omar Vega / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Otros jugadores importantes que no están son André Carrillo de Corinthians, porque fue operado recientemente de una lesión, Pedro Aquino de Alianza Lima, Pedro Quispe de los Pumas de la UNAM de México y Brayan Reyna de Belgrano de Córdoba.

Esta es la lista de Perú para el partido de Uruguay y luego ante Paraguay por Eliminatorias:

Arqueros:

Pedro Gallese (Orlando City)

Diego Enríquez (Sporting Cristal)

Carlos Cáceda (Melgar)

Defensas:

Carlos Zambrano (Alianza Lima)

Renzo Garcés (Alianza Lima)

Miguel Trauco (Alianza Lima)

Luis Abram (Sporting Cristal)

César Inga (Universitario)

Luis Advíncula (Boca Juniors)

Oliver Sonne (Burnley)

Marcos López (Copenhague)

Matías Lazo (Melgar)

Volantes:

Renato Tapia (Al Wasl)

Erick Noriega (Gremio)

Yoshimar Yotún (Sporting Cristal)

Christofer Gonzáles (Sporting Cristal)

Jesús Pretell (Sporting Cristal)

Jairo Concha (Universitario)

Edison Flores (Universitario)

Sergio Peña (Alianza Lima)

Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima)

Delanteros:

Alex Valera (Universitario)

Andy Polo (Universitario)

Kevin Quevedo (Alianza Lima)

Luis Ramos (América de Cali)

Joao Grimaldo (Riga FC)

Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)