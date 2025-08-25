Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Nacional / EXPEDICIÓN

Uruguay Sub200: el Instituto Schmidt reportó cuál fue el problema "poco frecuente" que sufrió el buque y que llevó a suspender la expedición

El barco R/V Falkor llegó al puerto de Montevideo este lunes por la tarde, y la Udelar espera que las tareas de reparación sean breves

25 de agosto 2025 - 16:45hs
Barco Falkor (too), en el que se realiza la expedición Uruguay Sub200

Barco Falkor (too), en el que se realiza la expedición "Uruguay Sub200"

Ministerio de Educación y Cultura

La expedición "Uruguay Sub200" informó cuál fue el problema que llevó a que se pausara su viaje por las profundidades de las aguas oceánicas uruguayas, y la Universidad de la República (Udelar) espera que las tareas de reparación del barco sean breves.

En un comunicado publicado este domingo, el Schmidt Ocean Institute (SOI), encargado de la expedición, afirmó que el buque R/V Falkor (too) en el que se desarrollaban la investigación "tuvo dificultades técnicas con su estructura 'A-frame'", que "dejó de funcionar" mientras navegaban en el océano cuando fueron a colocarlo en "posición vertical".

Desde el instituto valoraron que "nadie resultó herido" y aclararon que "se desconoce la causa específica del daño". Además indicaron que, "aunque durante las expediciones de campo especialmente en el mar pueden surgir imprevistos, este tipo de incidentes son poco frecuentes", al punto que "nunca antes había ocurrido algo así en una expedición del R/V Falkor (too)".

Más noticias
La expedicion Uruguay SUB200 investiga el fondo del mar uruguayo con fines cientificos
URUGUSYA SUB200

La expedición Uruguay SUB200 vuelve a puerto: ¿qué pasó con el Falkor (too) y cómo sigue la investigación?

Transmisión en vivo del ROV SuBastian
URUGUAY SUB200

Uruguay Sub200: por dónde se puede seguir en vivo de la expedición a las profundidades del océano

La Udelar informó en otro comunicado que el buque amarró en el puerto de Montevideo sobre las 15:00 de este lunes para comenzar su reparación. "Si bien no manejamos información oficial sobre el tipo de arreglo que se realizará, se prevé que la permanencia del Falkor en Montevideo sea breve", agregaron desde la universidad.

El organismo indicó que tras reparar al barco, la expedición continuará en la "Estación 3" ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata, donde estaba el buque cuando se interrumpió la investigación este domingo. Udelar espera que el imprevisto "no afecte profundamente la agenda planteada", que hasta esta tarde "permanece incambiada".

También aclaró que durante la estadía del barco en el puerto capitalino "la tripulación no descenderá del barco" y "no están previstos contactos periodísticos directos con quienes están a bordo".

Temas:

Uruguay Sub200 Udelar Montevideo puerto de Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro del domingo 24 de agosto

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos