Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
cielo claro
Martes:
Mín  11°
Máx  15°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / URUGUSYA SUB200

La expedición Uruguay SUB200 vuelve a puerto: ¿qué pasó con el Falkor (too) y cómo sigue la investigación?

El Falkor (too) vuelve a puerto para tareas de reparación después de sufrir un desperfecto este domingo, se espera que la exploración se retome sin afectar "profundamente" la agenda plantada para la expedición

25 de agosto 2025 - 12:47hs
La expedicion Uruguay SUB200 investiga el fondo del mar uruguayo con fines cientificos
La expedicion Uruguay SUB200 investiga el fondo del mar uruguayo con fines cientificos Universidad de la República

En la tarde del domingo el Falkor (too), el buque científico del Schmidt Ocean Institute que zarpó dos días antes para una exploración sin precedentes del fondo marino, sufrió un desperfecto técnico. La falla, según informaron los responsables del proyecto, obligó a tomar la decisión de regresar al puerto de Montevideo para su reparación.

"Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas", informaron este domingo desde la cuenta de la Universidad de la República.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Udelaruy/status/1959724977273422065&partner=&hide_thread=false

Según un nuevo comunicado, el amarre de la embarcación está prevista en el entorno de las 15:00 de este lunes e "inmediatamente comenzarán las tareas de recuperación de lo dañado".

Más noticias
Una de las primeras imágenes de la expedición en aguas océanicas uruguayas
EXPEDICIÓN

Expedición "Uruguay Sub200" se suspendió momentáneamente por fallas técnicas: "Nos toca hacer una pausa"

del cangrejo murguista a ultraton: la primera transmision de uruguay sub200 trajo memes y reacciones en redes
REDES

Del "cangrejo murguista" a Ultratón: la primera transmisión de Uruguay Sub200 trajo memes y reacciones en redes

"Si bien no manejamos información oficial sobre el tipo de arreglo que se realizará, se prevé que la permanencia del Falkor (too) en Montevideo sea breve", expresaron desde la organización.

Una vez que finalicen las tareas de reparación la expedición Uruguay SUB200 regresará al mismo lugar donde se interrumpió la investigación: la “Estación 3”, ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata.

"Se retomarán los trabajos, tratando de que el imprevisto no afecte profundamente la agenda plantada", expresa el comunicado, por lo que es espera que la fecha final de la expedición siga siendo la misma: el próximo 19 de setiembre.

¿Cómo es el Falkor (too)?

El Falkor (too) es un buque de investigación oceanográfica de 110 metros de eslora y 20 metros de manga, operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI).

Dispone de ocho laboratorios científicos a bordo, equipados para tareas de muestreo, análisis oceanográficos, trabajos de robótica submarina y procesamiento de datos. Cuenta con 70 literas distribuidas en diferentes cubiertas, y una grúa científica de gran capacidad instalada en la popa para maniobras con equipos pesados.

Captura de pantalla 2025-08-25 a la(s) 12.46.43p. m.

Fue reacondicionado para operaciones oceanográficas tras su servicio previo como buque de apoyo a la industria eólica offshore.

El barco está equipado con sonares multihaz, sensores acústicos, cámaras de alta definición y laboratorios fríos para estudiar organismos vivos. Incluye sistemas para recolectar y analizar microplásticos, sedimentos y datos químicos del agua. Una de sus principales herramientas es el ROV SuBastian, un robot submarino operado remotamente.

Uruguay SUB200: una exploración inédita del mar uruguayo

La misión oceanográfica recorre el mar territorial uruguayo para relevar datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos. La travesía explorará siete cañones submarinos, entre ellos los de Montevideo, Piriápolis, José Ignacio y Cabo Polonio además de 27 elevaciones submarinas.

El sábado por la mañana se llevó a cabo la primera transmisión por parte de los científicos. Una inmersión de testeo próxima a los 140 metros de profundidad. La segunda inmersión fue el sábado en la noche, cuando ROV SuBastian llegó a mayor profundidad marina: hasta 900 metros.

Embed - Est. 2: Cañón Río de la Plata | SOI Divestream 828

El proyecto fue ideado por Leticia Burone (doctora en geología marina) y Álvar Carranza (doctor en biodiversidad y conservación), docentes de la Universidad de la República (Udelar). Fue presentado ante el Schmidt Ocean Institute (SOI) y seleccionado entre propuestas internacionales. Participan 37 científicos de Uruguay y del exterior.

Temas:

Uruguay Sub200 Falkor (too) Universidad de la República Schmidt Ocean Institute

Seguí leyendo

Las más leídas

5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del sorteo millonario del 5 de Oro del domingo 24 de agosto

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos