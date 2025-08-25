La expedición Uruguay SUB200 vuelve a puerto: ¿qué pasó con el Falkor (too) y cómo sigue la investigación?

La expedicion Uruguay SUB200 investiga el fondo del mar uruguayo con fines cientificos Universidad de la República

En la tarde del domingo el Falkor (too) , el buque científico del Schmidt Ocean Institute que zarpó dos días antes para una exploración sin precedentes del fondo marino, sufrió un desperfecto técnico . La falla, según informaron los responsables del proyecto, obligó a tomar la decisión de regresar al puerto de Montevideo para su reparación .

"Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas", informaron este domingo desde la cuenta de la Universidad de la República.

Según un nuevo comunicado, el amarre de la embarcación está prevista en el entorno de las 15:00 de este lunes e "inmediatamente comenzarán las tareas de recuperación de lo dañado".

COMUNICADO DEL EQUIPO DE #URUGUAYSUB200 El Falkor (too) está volviendo a puerto para resolver fallas técnicas. Estaremos actualizando la información a través de nuestras redes. Pronto la expedición estará nuevamente explorando y transmitiendo en vivo pic.twitter.com/MEiHw411it

REDES Del "cangrejo murguista" a Ultratón: la primera transmisión de Uruguay Sub200 trajo memes y reacciones en redes

"Si bien no manejamos información oficial sobre el tipo de arreglo que se realizará, se prevé que la permanencia del Falkor (too) en Montevideo sea breve ", expresaron desde la organización.

Una vez que finalicen las tareas de reparación la expedición Uruguay SUB200 regresará al mismo lugar donde se interrumpió la investigación: la “Estación 3”, ubicada en una de las laderas del Cañón Río de la Plata.

"Se retomarán los trabajos, tratando de que el imprevisto no afecte profundamente la agenda plantada", expresa el comunicado, por lo que es espera que la fecha final de la expedición siga siendo la misma: el próximo 19 de setiembre.

¿Cómo es el Falkor (too)?

El Falkor (too) es un buque de investigación oceanográfica de 110 metros de eslora y 20 metros de manga, operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI).

Dispone de ocho laboratorios científicos a bordo, equipados para tareas de muestreo, análisis oceanográficos, trabajos de robótica submarina y procesamiento de datos. Cuenta con 70 literas distribuidas en diferentes cubiertas, y una grúa científica de gran capacidad instalada en la popa para maniobras con equipos pesados.

Captura de pantalla 2025-08-25 a la(s) 12.46.43p. m.

Fue reacondicionado para operaciones oceanográficas tras su servicio previo como buque de apoyo a la industria eólica offshore.

El barco está equipado con sonares multihaz, sensores acústicos, cámaras de alta definición y laboratorios fríos para estudiar organismos vivos. Incluye sistemas para recolectar y analizar microplásticos, sedimentos y datos químicos del agua. Una de sus principales herramientas es el ROV SuBastian, un robot submarino operado remotamente.

Uruguay SUB200: una exploración inédita del mar uruguayo

La misión oceanográfica recorre el mar territorial uruguayo para relevar datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos. La travesía explorará siete cañones submarinos, entre ellos los de Montevideo, Piriápolis, José Ignacio y Cabo Polonio además de 27 elevaciones submarinas.

El sábado por la mañana se llevó a cabo la primera transmisión por parte de los científicos. Una inmersión de testeo próxima a los 140 metros de profundidad. La segunda inmersión fue el sábado en la noche, cuando ROV SuBastian llegó a mayor profundidad marina: hasta 900 metros.

Embed - Est. 2: Cañón Río de la Plata | SOI Divestream 828

El proyecto fue ideado por Leticia Burone (doctora en geología marina) y Álvar Carranza (doctor en biodiversidad y conservación), docentes de la Universidad de la República (Udelar). Fue presentado ante el Schmidt Ocean Institute (SOI) y seleccionado entre propuestas internacionales. Participan 37 científicos de Uruguay y del exterior.