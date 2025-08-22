Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
14°C
cielo claro
Sábado:
Mín  10°
Máx  12°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / investigación

15 claves para entender la expedición "Uruguay SUB 200" que indagará las profundidades del mar uruguayo

El mar uruguayo incluye cañones y montes submarinos de gran biodiversidad, claves para la ciencia global.

22 de agosto 2025 - 5:00hs
Imagen submarina captada por el Conicet&nbsp;

Imagen submarina captada por el Conicet 

Conicet

Este viernes 22 de agosto comenzará Uruguay SUB 200, una expedición científica sin precedentes en el país. Por primera vez, un equipo de investigadores recorrerá el océano profundo bajo soberanía nacional, con tecnología avanzada y transmisión en vivo desde el fondo del mar.

A bordo del buque Falkor (Too), operado por el Schmidt Ocean Institute, se llevará a cabo una investigación clave para conocer mejor un territorio casi inexplorado: el fondo marino uruguayo.

1. ¿Qué es Uruguay SUB 200 y cuál es su objetivo principal?

Más noticias
asi es subastian, el poderoso vehiculo que buceara el fondo marino uruguayo
EXPEDICIÓN

Así es SuBastian, el poderoso vehículo que buceará el fondo marino uruguayo

este viernes comienza uruguay sub 200, la expedicion que mostrara en vivo el oceano profundo

Este viernes comienza Uruguay Sub 200, la expedición que mostrará en vivo el océano profundo

Es una campaña científica nacional que recorrerá zonas profundas del mar uruguayo para obtener datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos.

El nombre refiere a la profundidad mínima explorada: 200 metros. El objetivo es explorar zonas entre 200 y 3.500 metros, nunca antes observadas con este nivel de tecnología.

2. ¿Cuándo y dónde se realiza la expedición?

La misión se desarrollará entre el 22 de agosto y el 19 de septiembre de 2025.

La exploración tendrá lugar en una franja del océano Atlántico frente a las costas sur y este del país, dentro de la Zona Económica Exclusiva uruguaya, en áreas definidas por su interés ecológico y geológico.

3. ¿Quiénes lideran y organizan esta misión?

El proyecto fue ideado por Leticia Burone (doctora en geología marina) y Álvar Carranza (doctor en biodiversidad y conservación), docentes de la Universidad de la República (Udelar). Fue presentado ante el Schmidt Ocean Institute (SOI) y seleccionado entre propuestas internacionales. Participan 37 científicos de Uruguay y del exterior.

4. ¿Qué es el Schmidt Ocean Institute (SOI)?

Es una organización filantrópica fundada en 2009 por Eric y Wendy Schmidt, conocidos por su rol de liderazgo en Google. Con sede legal en Estados Unidos y equipos en varios países, brinda acceso gratuito a buques y tecnología de vanguardia para científicos de todo el mundo, bajo la condición de que los datos se publiquen en acceso abierto.

5. ¿Qué instituciones apoyan la expedición?

Además del SOI y la Udelar, colaboran el Ministerio de Educación y Cultura, el Ministerio de Industria, Energía y Minería, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y el Ministerio de Defensa Nacional.

También participa el Museo Nacional de Historia Natural, que almacenará las muestras recolectadas.

6. ¿Qué tipo de información se espera obtener?

Se busca documentar ecosistemas desconocidos, identificar nuevas especies, estudiar cómo se mueven las masas de agua profunda y cómo influyen en la producción biológica y el clima.La información servirá para futuras investigaciones, políticas de conservación y formación de estudiantes.

7. ¿Qué características tiene el mar profundo de Uruguay?

El área de estudio está en una zona de transición oceánica conocida como convergencia Brasil-Malvinas, donde chocan corrientes de agua fría (del sur) y cálida (del norte), generando condiciones únicas.

Esto, sumado a la influencia del Río de la Plata, hace que la región sea rica en nutrientes y diversidad biológica.

8. ¿Qué zonas específicas se explorarán?

Se investigarán siete cañones submarinos, entre ellos los de Montevideo, Piriápolis, José Ignacio y Cabo Polonio, además de 27 elevaciones submarinas.

Son áreas que presentan interés tanto geológico como biológico por sus características y profundidad.

9. ¿Qué es el buque Falkor (Too)?

Es un buque de investigación oceanográfica de 110 metros de eslora y 20 metros de manga, operado por el Schmidt Ocean Institute (SOI). Dispone de ocho laboratorios científicos a bordo, equipados para tareas de muestreo, análisis oceanográficos, trabajos de robótica submarina y procesamiento de datos.

Cuenta con 70 literas distribuidas en diferentes cubiertas, y una grúa científica de gran capacidad instalada en la popa para maniobras con equipos pesados. Fue reacondicionado para operaciones oceanográficas tras su servicio previo como buque de apoyo a la industria eólica offshore.

10. ¿Qué tecnología lleva a bordo?

El barco está equipado con sonares multihaz, sensores acústicos, cámaras de alta definición y laboratorios fríos para estudiar organismos vivos. Incluye sistemas para recolectar y analizar microplásticos, sedimentos y datos químicos del agua. Una de sus principales herramientas es el ROV SuBastian, un robot submarino operado remotamente.

11. ¿Cómo funciona el robot SuBastian?

El ROV SuBastian es un robot no tripulado que puede sumergirse hasta 4.500 metros de profundidad. Va conectado al barco por un cable que transmite energía e información. Cuenta con cámaras, luces, sensores y brazos robóticos que permiten observar el entorno, tomar muestras y recolectar organis mos.

12. ¿Qué lo hace diferente de otros vehículos?

Funciona en condiciones de oscuridad total y presión extrema, y puede permanecer sumergido durante ocho horas o más. Tiene cinco propulsores que le dan gran maniobrabilidad para recorrer áreas complejas como cañones o zonas rocosas, sin dañar el ambiente. Sus cámaras transmiten en vivo y sus sensores miden temperatura, salinidad y oxígeno, entre otros parámetros.

13. ¿Qué se hará con las muestras recolectadas?

Todo el material (sedimentos, animales, agua, imágenes) será conservado y procesado.

Las muestras quedarán en el Museo Nacional de Historia Natural, disponibles para investigaciones futuras.

Los datos se publicarán en acceso abierto, como exige el SOI.

14. ¿Se podrá seguir la expedición en vivo?

Sí. Las inmersiones del robot y parte del trabajo a bordo se transmitirán en vivo por el canal de YouTube del Schmidt Ocean Institute.

Además, el Ministerio de Educación y Cultura difundirá resúmenes diarios con contenidos explicativos de lunes a viernes a las 21.00 horas.

Además, se puede seguir en vivo la ubicación del buque en aplicaciones como Marine Traffick.

15. ¿Qué rol cumple el arte en esta misión?

El músico Alejandro Balbis viaja como artista invitado, con el fin de observar, documentar y crear desde su mirada. Citó a Jacques Cousteau al decir: “Es difícil que alguien cuide lo que no conoce”. La experiencia, sostuvo, será fuente de inspiración para él y otros creadores.

Temas:

Uruguay Sub200

Seguí leyendo

Las más leídas

¿El aviso de Inumet es por el temporal de Santa Rosa?
TEMPORAL

¿Santa Rosa?: tras aviso de Inumet por tormentas fuertes, meteorólogos aclararon cuándo ocurrirá el conocido temporal

Alberto Kesman en el Polideportivo
TELEVISIÓN

El mensaje de Alberto Kesman luego de la desvinculación de José Carlos Álvarez de Ron de Canal 12

José Carlos Álvarez de Ron, experiodista de Canal 12
VAMOS QUE VENIMOS

La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros
CONFLICTO PESQUERO

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos