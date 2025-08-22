River Plate sufrió, eliminó en penales a Libertad y clasificó a cuartos de final de la Copa Libertadores; mirá la vibrante definición

En una dramática definición por penales que ganó 3-1 , River Plate eliminó a Libertad de Paraguay este jueves y se clasificó para cuartos de final de la Copa Libertadores , luego de igualar 1-1 en los 90 minutos, y jugará ante el gran candidato al título, el Palmeiras .

Los noventa minutos en el estadio Monumental de Buenos Aires finalizaron 1- 1, con tantos de Sebastián Driussi a los 29 minutos para el Millonario y Robert Rojas a los 43 para Libertad, aplicando la ley del ex.

River jugó desde los 52 minutos con diez jugadores por la expulsión del volante Giuliano Galoppo .

La serie se definió en penales porque el partido de ida, en Asunción, también había finalizado empatado (0-0).

COPA LIBERTADORES Cuartos de final de la Copa Libertadores: mirá cómo quedaron los cruces tras las series de octavos y cuándo se juega la próxima fase

COPA LIBERTADORES Fernando Muslera sigue en carrera en la Copa Libertadores y comenzó una racha invicto; Estudiantes sufrió pero pasó a cuartos para jugar ante Flamengo

En la tanda desde los doce pasos, Libertad falló tres remates de cuatro, uno de ellos atajado por el portero Franco Armani, la figura del partido, y River anotó tres y logró la clasificación.

"Libertad jugó un muy buen partido. Luego, la expulsión de Galoppo nos cambió todo", dijo en la conferencia de prensa postpartido el DT de River, Marcelo Gallardo.

"Vamos a enfrentar a un rival (Palmeiras) que es candidato a ganar la Copa, con muchas expectativas de llegar mejor nosotros", agregó el Muñeco.

Inicio prometedor: River insistió, Libertad contraatacó

A partir de un arranque dinámico, con Juanfer Quintero a cargo de la conducción y Driussi en reemplazo del colombiano Miguel Borja en el ataque, River empezó temprano a merodear el área paraguaya, y advirtió antes de los 5 minutos con un remate potente de Galoppo que contuvo Martín Silva, otra de las figuras de la noche.

Parado de contraataque y aun con poca posesión, Libertad hallaba espacios en las bandas a las espaldas de Montiel y Acuña, y llegó con mucho riesgo en una definición de Hugo Fernández, que Martínez Quarta despejó a centímetros de la línea de sentencia.

driussi River Plate a cuartos de final River Plate

River volvió a estar cerca de la apertura, primero con un tiro libre de Quintero que rozó el travesaño y luego con un tiro cruzado de Nacho Fernández que Silva contuvo abajo.

Con paciencia, el local buscó hasta encontrar la apertura, que llegó cerca de la media hora. Colidio recibió un gran pase de Acuña, que remató ante Silva y el balón dio en el travesaño, pero Driussi estuvo más atento que los defensas paraguayos y mandó el balón a la red con un cabezazo en palomita.

El encuentro parecía servido para River, pero antes del final del primer tiempo Libertad encontró la igualdad cuando el 'Sicario' Robert Rojas se anticipó a su marca y a la salida de Armani para estampar de cabeza el 1-1 en un corner.

River Plate queda con 10

El encuentro se le haría cuesta arriba a River por la expulsión de Galoppo por doble amonestación, tras una falta a Ramírez, en el minuto 52.

Libertad se envalentonó y empezó a agigantar a Armani, que se estiró para sacar un tiro potente de Aguilar y, ya más cerca del final, tapó un zurdazo bien esquinado de Sanabria y un cabezazo de Melgarejo que buscaba la escuadra izquierda.

Libertad's Uruguayan goalkeeper #01 Martin Silva stops the penalty from River Plate's defender #21 Marcos Acuna (out of frame) in the penalty shootout of the Copa Libertadores round of 16 second leg football match between Argentina's River Plate and Parag El uruguayo Martín Silva ataja un penal en la serie ante River Plate, que los argentinos le ganaron a Libertad de Paraguay Foto: AFP

Descompensado en sus líneas, falto de claridad, River la pasó mal en la segunda parte y el Gumarelo tendría una oportunidad más con una escapada solitaria de Melgarejo, que definió con un zurdazo apenas desviado.

River arrastraba una muy mala racha en definiciones por penales, que no ganaba desde una tanda contra el Cruzeiro en la Libertadores 2019, pero esta vez cambió la pisada y celebró el pase a cuartos.

"En los penales finalmente se nos dio una para este lado. Después de un segundo tiempo muy oscuro, se hizo la luz", celebró Gallardo en la conferencia de prensa posterior.

Nacho Fernández, Borja y Martínez Quarta anotaron los penales de River, mientras que Martín Silva contuvo el tiro de Acuña. Del lado visitante, solo convirtió Viera ya que Recalde mandó su remate al palo derecho, Caballero lo desvió y Armani, salvador, atajó el tiro de Marcelo Fernández.

"Fue un partido muy sufrido. Después del primer gol bajamos un poco, le dimos chance al rival y en una jugada de pelota parada nos convirtieron. Con uno menos, nos costó trabajo llegar al área rival. Fue sufrido, pero clasificamos", señaló Armani, que lloró de felicidad tras la victoria.

"No nos podíamos quedar afuera, aunque tenemos mucho por mejorar. Es una Copa muy difícil. No se nos venía dando en los penales", agregó el portero.

FUENTE: AFP