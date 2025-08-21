Meta mostró a los uruguayos cómo proteger las cuentas y cómo usar su inteligencia artificial

Inteligencia artificial y ciberseguridad. Fueron dos de los temas más conversados en una de las capacitaciones que personal de Meta brindó a emprendedores uruguayos el martes pasado en el Antel Arena , en el marco del Meta Day Uruguay . Allí, el capacitador Alejandro Leyes detalló cómo la compañía integra la inteligencia artificial en sus plataformas y qué medidas de seguridad recomienda para proteger tanto cuentas personales como portafolios comerciales.

“ Quienes tienen un negocio tienen un doble desafío: están más expuestos ante intentos de fraude y tienen que cuidar la seguridad no solo de ustedes, sino también de su negocio ”, señaló.

Explicó que las cuentas personales funcionan como llave de acceso a los perfiles comerciales. Por eso recomendó ingresar al Centro de Seguridad dentro de la configuración y ejecutar los chequeos disponibles.

“ Dentro de la cuenta personal hay un chequeo de seguridad: se revisa la calidad de la contraseña y se puede activar la autenticación en dos pasos ”, detalló.

Sobre este último punto fue enfático: “No es muy complicado de hacerlo, no lo pide todo el tiempo, pero les va a crear una capa muy importante de seguridad frente a intentos fraudulentos de ingresar a sus cuentas”.

Agregó que la plataforma ofrece notificaciones inmediatas cuando se detecta un inicio de sesión desde un dispositivo desconocido. “Si su cuenta se abre desde un nuevo dispositivo, recibirán un aviso para aprobarlo o rechazarlo”, indicó.

Leyes subrayó que los administradores de portafolios comerciales tienen la capacidad de exigir que todos los colaboradores activen autenticación en dos pasos: “Eso mejora la seguridad del negocio y obliga a reforzar la calidad de la protección de quienes acceden”.

Otra herramienta clave es la verificación de cuentas: “Es una forma de validar la identidad de la empresa y diferenciarse de cuentas que intenten copiar su identidad”.

El capacitador advirtió que muchas vulneraciones no ocurren al momento del ingreso, sino cuando un usuario mantiene un acceso prolongado. “Las violaciones no siempre suceden en el ingreso, muchas veces la persona se queda adentro y desde allí puede vulnerar el negocio”, dijo.

Por eso recomendó auditorías frecuentes: “Así como chequeamos la salud periódicamente, también debemos revisar accesos y registros de seguridad en las cuentas”.

Llama y la apuesta de Meta a la inteligencia artificial

Tras el bloque de seguridad, Leyes abordó el rol de la inteligencia artificial en la compañía.

“La inteligencia artificial es el presente, está en todos lados. Más de la mitad de lo que vemos en Instagram proviene de recomendaciones de IA”, afirmó.

Recordó que el primer uso de algoritmos de personalización en Meta se remonta a 2006, cuando el muro de Facebook dejó de ser cronológico para ordenar los contenidos en función de la interacción de cada usuario.

Hoy el motor es Llama, un modelo de lenguaje de gran tamaño que ya se encuentra en su versión 4. “Llama es la base de los desarrollos de inteligencia artificial de Meta”, dijo.

Subrayó que la estrategia de la compañía es mantenerlo en código abierto: “El código abierto democratiza el acceso a la IA. No la concentra en pocas compañías, sino que permite que investigadores, instituciones y desarrolladores puedan trabajar con ella”.

Leyes explicó además que Llama es multimodal. “Es multimodal porque puede trabajar con texto, con imágenes, con audio y con video. Esa es una característica central de la evolución de los modelos”.

Meta AI: usos cotidianos y aplicaciones de negocio

El capacitador explicó que la inteligencia artificial de Meta está disponible directamente en las plataformas que los usuarios ya utilizan.

“Podés chatear con Meta AI en WhatsApp como si fuera un contacto más. Incluso podés incluirlo en un grupo familiar y preguntarle dónde comer comida árabe en Montevideo”, ejemplificó.

Meta AI también está integrado en los buscadores y chats de Facebook, Messenger e Instagram. “Está presente en todas las aplicaciones de la compañía”, dijo.

Para quienes deseen profundizar en usos profesionales, recomendó la versión de escritorio: “Si quieren probar Meta AI para sus negocios, usen la versión de computadora, porque permite organizar conversaciones en proyectos separados y tiene funcionalidades adicionales”.

Leyes mostró ejemplos de integración en empresas internacionales. En Shopify, detalló, el modelo “no solo interpreta los textos de los catálogos, también reconoce información visual de las fotos, como los colores disponibles de un producto”.

En el caso de Zoom, explicó que la IA de Meta “interpreta la reunión, resume los temas tratados, asigna responsables y envía un correo con las tareas pendientes”.

Creatividad: prompts, imágenes y video

Uno de los puntos más extensos de la exposición fue la creación de imágenes y contenidos a través de Meta AI.

“Cada vez que necesiten una imagen deben empezar con la palabra ‘imagina’ y luego describir lo que quieren”, indicó.

Explicó que un buen prompt debe dividirse en contexto y tarea. “Cuanto más claro sea el contexto y más precisa la tarea, mejor será el resultado que devuelva la inteligencia artificial”. Recomendó también incluir material propio como referencia: “Pueden cargar textos que hayan escrito antes para que la herramienta mantenga el tono y estilo de comunicación de su marca”.

La IA de Meta puede generar varias versiones de una misma imagen. “En la aplicación web devuelve cuatro opciones para que elijan la que mejor se ajuste a su necesidad”, comentó.

Además, la compañía está probando funciones de edición de video. “Podés tomar un video original y pedir que se transforme con una estética particular, por ejemplo en tonos de neón o entre nubes”, describió.

Otra novedad experimental son las animaciones de dibujos simples. “Con un par de trazos, Meta AI puede animar ese dibujo, agregar capas visuales y convertirlo en un recurso digital”, relató.

También destacó la posibilidad de generar audiolibros o locuciones a partir de textos creados por el usuario, ampliando la interacción multimodal. “Meta AI puede trabajar no solo con texto sino también con voz. Incluso se puede ajustar el tipo de voz que tendrá la interacción”, explicó.

IA aplicada a la producción de contenido

Leyes señaló que los emprendedores pueden aprovechar Meta AI como aliado en la creación de campañas y comunicación digital.

“Podés pedirle que organice ideas para tu blog, que redacte un texto para Instagram o que sugiera planes de contenido, siempre partiendo del contexto que le des”, afirmó.

Recomendó estructurar bien las solicitudes: “No siempre hay que pedir cinco versiones de un mismo texto. A veces conviene trabajar sobre una sola respuesta y afinarla en diálogo con la herramienta”. También sugirió mantener las conversaciones ordenadas en hilos temáticos: “En la versión web, las conversaciones aparecen como un listado, y está bueno mantener una línea de proyecto para que el desarrollo sea más claro”.

Finalmente, insistió en el rol del usuario en el proceso. “La inteligencia artificial es poderosa, pero nadie conoce mejor a sus clientes que ustedes. Alimenten a Meta AI con sus ideas para obtener lo que necesitan”, concluyó.