WhatsApp lanza una nueva función que modifica la experiencia de los grupos

yuri.samoilov.online

WhatsApp ha lanzado una nueva función de historial de mensajes en grupo, que facilita poner al día a los últimos integrantes de un chat grupal sobre los temas hablados antes de su entrada en el grupo, enviándoles los mensajes más recientes de la conversación para que dispongan del contexto.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

La red social de mensajería instantánea continúa agregando nuevas opciones de cara a mejorar la experiencia de los usuarios, en este caso en los grupos, incluyendo una de las funciones más solicitadas para poder facilitar una forma rápida y privada de mantener la fluidez de las conversaciones cuando se introducen nuevas personas a un grupo, sin necesidad de enviar capturas de pantalla ni reenvíos de los mensajes previos.

EuropaPress_7307802_funcion_historial_conversaciones_chats_grupales_whatsapp Así lo ha detallado la compañía en un comunicado en su blog, donde ha explicado que se trata de una opción pensada para ofrecer un contexto y así poder continuar las conversaciones, ya que los nuevos integrantes podrán estar al tanto de los últimos temas hablados antes de su entrada al grupo.

Para enviar el historial de mensajes, cuando se añada a alguien nuevo a un chat de grupo, los administradores verán la opción de enviar los mensajes recientes y podrán escoger enviar desde un mínimo de los últimos 25 mensajes hasta un máximo de 100 mensajes.

Además, todos los participantes del grupo podrán ver los mensajes que se han compartido del historial, dado que una vez enviado, se les notificará con marcas de tiempo claras e información del remitente. Igualmente, el historial de mensajes se mostrará de forma distinguida visualmente en comparación con el resto de mensajes regulares. No obstante, se trata de una opción que los administradores podrán desactivar en cualquier momento en los ajustes de los grupos. Esta función se está implementando gradualmente para todos los usuarios a nivel global. Europa Press