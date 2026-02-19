Fallas en la web impiden sacar hora para renovar la cédula de identidad

El sistema web para sacar hora para renovar la cédula de identidad y tramitarla por primera vez presenta problemas de agenda, según reportaron usuarios a El Observador.

Los testimonios indican que la plataforma no muestra disponibilidad para reservar turnos y obliga a ir de manera presencial a un Abitab o RedPagos. En esas redes, la disponibilidad tampoco es inmediata. El usuario indicó que no es posible reservar para ningún momento por la web.

Uno de los usuarios se comunicó con la Dirección Nacional de Identificación Civil (DNIC) para obtener información. Según relató, esperó 45 minutos antes de ser atendido y consultar por qué no podía reservar hora desde la web.

Desde el servicio de atención al ciudadano de la DNIC dijeron que “está roto el sistema” y que no podían precisar cuándo se resolvería.

Para quienes necesitan el trámite con urgencia, solo pueden ir a la sede de la DNIC a las 8 para conseguir un número y luego ir en otro momento a sacar la cédula.

Desde el Ministerio del Interior, en tanto, atribuyeron las restricciones a un proceso de implementación. La cartera señaló: “Por la aplicación del nuevo sistema, que está en ajuste, se pueden realizar una serie de reservas por día”, sin precisar cuántas por jornada ni en qué horarios se habilitan.

Consultada sobre el origen del inconveniente, Agesic indicó: “En principio, no es un tema de Agesic, sino de DNIC”.