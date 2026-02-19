Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
25°C
lluvia moderada
Viernes:
Mín  21°
Máx  23°

Siguenos en:

/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Gemini ahora permite crear canciones de 30 segundos con IA: así podés hacer la tuya

Disponible en fase beta para mayores de 18 años, el modelo integra edición de voz, instrumentos e idioma, y suma una marca de agua invisible para identificar el contenido generado.

19 de febrero 2026 - 9:21hs
EuropaPress_7305396_generacion_pistas_musicales_lyria_gemini

Google ha anunciado la incorporación del nuevo modelo de inteligencia articial Lyria 3 a Gemini, que permite a los usuarios crear pistas musicales generadas por IA con una duración de 30 segundos, así como una imagen de portada generada por Nano Banana.

La versión beta de Lyria 3 se encuentra disponible desde este miércoles en la aplicación de Gemini. Para usarla, los usuarios deben introducir un comando como "crea una canción rock sobre la pereza que da madrugar un lunes", y Gemini creará una pista musical de corta duración.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/GeminiApp/status/2024152863967240529?s=20&partner=&hide_thread=false

Además, los usuarios pueden utilizar imágenes para hacer más específico el contenido de la canción. Por ejemplo, el usuario sube una fotografía de su mascota y Gemini puede incluir sus rasgos físicos para crear una canción con mayor personalización. Más allá de la generación de música con Lyria 3, Gemini aprovecha las capacidades del generador de imágenes con IA Nano Banana para crear una portada acorde al contenido de la canción o su estilo.

Más noticias
chatgpt apaga al modelo de ia que enamoro a muchos usuarios
INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT "apaga" al modelo de IA que "enamoró" a muchos usuarios

el incomodo momento de dos principales desarrolladores de la ia en el mundo

El incómodo momento de dos principales desarrolladores de la IA en el mundo

"El objetivo de estas pistas no es crear una obra maestra musical, sino ofrecerte una forma divertida y única de expresarte", ha explicado Google en un comunicado en su blog.

Por otra parte, Lyria 3 también está disponible en la función 'Dream Track' de YouTube, donde puede utilizarse para crear pistas musicales para los vídeos en formato Shorts.

A pesar de la limitada duración de las pistas musicales, de hasta 30 segundos, Lyria 3 permite a los usuarios editar diversos elementos, como la voz, el tiempo, los instrumentos, la letra o incluso el idioma, ya que está disponible en inglés, alemán, español, francés, hindi, japonés, coreano y portugués, aunque Google ha adelantado que irán incluyendo más progresivamente.

Todo el contenido generado con Lyria 3 cuenta con 'SynthID', una marca de agua "invisible" de Google, que permite identificar el contenido generado por IA. "Además, ofrecemos más herramientas para identificar el contenido generado por IA, ampliando nuestras capacidades de verificación en la app de Gemini para incluir audio, imágenes y vídeos", ha matizado la empresa.

Respecto a los retos éticos a los que se enfrenta Google sobre la generación de este tipo de contenidos, la compañía ha aclarado que las pistas creadas con Lyria 3 están diseñadas para la "expresión original, no imitar a artistas existentes". Por ejemplo, si un usuario pide: "Crea una canción al estilo de Queen", Gemini tratará recrear el tipo de música de la banda británica.

"Aunque no puedo replicar directamente la obra de artistas específicos, he capturado esa esencia teatral y grandiosa que buscabas. He diseñado una pista de 'Arena Rock' con una producción masiva: pianos potentes que marcan el ritmo, guitarras eléctricas con armonías vertiginosas y, por supuesto, una muralla de voces corales", ha respondido Gemini ante el ejemplo anterior.

Por el momento la versión beta de Lyria 3 se encuentra disponible en la app de Gemini para mayores de 18 años en la versión de escritorio, aunque se ampliará a la aplicación para móviles en los próximos días.

Cómo crear canciones en Gemini

asta con ingresar a gemini.google.com desde una PC para acceder a esta nueva capacidad creativa.

Dentro del menú de Herramientas, la opción Crear música permite a cualquier usuario producir pistas originales. El sistema solo requiere definir el estilo y el formato deseado para comenzar el proceso de composición automatizada.

La principal ventaja es la inmediatez: en pocos segundos, la inteligencia artificial entrega una pieza musical terminada.

Basado en Europa Press

Temas:

Gemini Google Inteligencia Artificial

Seguí leyendo

Las más leídas

Rambla de Punta Colorada. (Archivo)
URUGUAY

Orgullo en ranking: el único país de América Latina que figura entre los de mejor calidad de vida en el mundo

Rafael Villanueva: noche de tablado para apoyar al comunicador.
CARNAVAL SOLIDARIO

Una noche de carnaval para darle una mano a Rafa Villanueva: tablado, conjuntos, precio y animadores

Valizas
LUTO

Tragedia en Rocha: un niño de seis años murió mientras se encontraba junto a su familia en la playa de Valizas

Meteorólogos pronosticaron como estará el clima el resto de la semana
PRONÓSTICO

Meteorólogos anunciaron lluvias para este jueves: así será el panorama climático rumbo al fin de semana, según expertos

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos