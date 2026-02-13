Dólar
/ Ciencia y Tecnología / INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ChatGPT "apaga" al modelo de IA que "enamoró" a muchos usuarios

La compañía sostiene que el objetivo es concentrarse en los modelos más usados. En 2025, usuarios impulsaron #Keep4o y peticiones para conservar el estilo conversacional de 4o.

13 de febrero 2026 - 9:52hs
ChatGPT

OpenAI retirará de ChatGPT los modelos GPT-4o, GPT-4.1, GPT-4.1 mini y OpenAI o4 el próximo 13 de febrero, según informó la empresa. La decisión llega después de haberlos reintroducido a pedido de suscriptores de pago.

El cambio se enmarca en la transición iniciada con el lanzamiento de GPT-5 en agosto, que había reemplazado a GPT-4o. Una semana después, OpenAI lo restauró tras reclamos de usuarios de los planes Plus y Pro.

Los suscriptores que cuestionaron la salida del modelo señalaron que necesitaban más tiempo para adaptarse. También dijeron que preferían el estilo “más convencional y cálido” de GPT-4o frente a la experiencia que encontraban en GPT-5.

Como respuesta, OpenAI lanzó GPT-5.1 en noviembre y luego GPT-5.2 un mes después. La compañía sostuvo que estas versiones incorporaron cambios en la personalidad del chatbot y sumaron herramientas de personalización.

Entre esas opciones, los usuarios pueden elegir estilos como el amistoso y ajustar variables vinculadas a la calidez y al entusiasmo del asistente. OpenAI enmarcó esa línea de trabajo como parte de un enfoque centrado en la experiencia de uso.

“Nuestro objetivo es brindar a los usuarios mayor control y personalización sobre cómo se siente usar ChatGPT, no solo sobre sus funciones”, indicó la empresa en un comunicado publicado en su web.

OpenAI justificó el retiro definitivo al afirmar que ya implementó las mejoras que habían sido solicitadas. También señaló que solo el 0,1 por ciento de los usuarios utiliza GPT-4o a diario.

“Sabemos que perder el acceso a GPT-4o resultará frustrante para algunos usuarios, y no tomamos esta decisión a la ligera”, expresó la compañía. “Retirar modelos nunca es fácil, pero nos permite centrarnos en mejorar los modelos que la mayoría de la gente usa a diario”.

Del reclamo en redes a la retirada definitiva del modelo

Cuando OpenAI lanzó GPT-5 en agosto de 2025, intentó retirar GPT-4o de la plataforma. La decisión generó una reacción inmediata entre usuarios que señalaban diferencias en la forma de conversación del modelo anterior.

En ese momento, parte de la comunidad argumentó que GPT-4o ofrecía una interacción más cercana y empática. El rechazo se expandió en distintos espacios y derivó en una presión pública para que el modelo siguiera disponible.

El reclamo se organizó en foros y redes sociales, con hilos en Reddit que reunieron miles de comentarios. También se impulsaron peticiones en Change.org y circuló el hashtag #Keep4o como consigna para sostener su continuidad.

OpenAI dio marcha atrás y reincorporó GPT-4o, aunque con una restricción: quedó disponible solo para quienes pagaban los planes Plus y Pro. La empresa lo presentó como una ventana para que esos usuarios pudieran migrar sus usos sin un corte abrupto.

En paralelo, comenzaron a aparecer testimonios que describían el vínculo con el modelo en términos personales. En comunidades online surgieron relatos de usuarios que lo integraban a su rutina diaria y lo mencionaban como apoyo en momentos difíciles.

