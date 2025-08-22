Fiscalía reubica equipos de trabajo tras detección de aguas estancadas con restos fecales en su sede de calle Uruguay

La Secretaría General de la Fiscalía de Montevideo resolvió la reubicación de varios equipos de trabajo en sus distintas sedes , luego de la situación denunciada por el sindicato de fiscales en la sede de calle Uruguay, donde se detectaron aguas estancadas con restos fecales , lo que obligó a tomar medidas para salvaguardar la salud de los funcionarios y continuar con la atención a la ciudadanía .

El anuncio de la reubicación de los equipos fiscales fue realizado responde a las obras de reparación, que comenzaron este jueves . En un comunicado oficial, se detalló que los equipos de la Unidad de Violencia y Trata (UVyT) y los Equipos Fiscales con agenda de trabajo con víctimas , serán trasladados temporalmente a la sede de calle Paysandú 1266 .

Por su parte, las Fiscalías de turno, como las de Delitos Sexuales (2º Turno) y Violencia Doméstica (4º Turno), continuarán operando en la sede de calle Uruguay , pero exclusivamente en el sector Cuareim . En tanto, los interrogatorios de detenidos de todos los turnos se realizarán también en este sector de la misma sede.

En cuanto a la logística administrativa, la Fiscalía solicitó a los fiscales que lleven consigo sus computadoras portátiles . A los equipos administrativos, en tanto, se les proporcionará una computadora en calidad de préstamo para poder llevar a cabo sus tareas sin inconvenientes.

La denuncia de la AMFU

La reubicación de los equipos de trabajo llega luego de la denuncia realizada por la Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU), que alertó sobre la presencia de agua estancada en el primer piso de la sede de calle Uruguay. Según los fiscales de la Asociación, el agua estaba contaminada con restos fecales, lo que generó un ambiente insalubre dentro de la Fiscalía.

El periodista Eduardo Preve fue el primero en informar sobre la situación, y El Observador pudo confirmar la presencia de agua estancada con fuerte olor a través de fuentes cercanas a la AMFU. Tras la denuncia, la Asociación tomó muestras del agua contaminada, que fueron enviadas a un laboratorio para su análisis. Los resultados confirmaron la presencia de restos fecales, lo que elevó las preocupaciones sobre la salud y la seguridad laboral de los funcionarios.

Las aguas contaminadas por restos fecales pueden generar la liberación de gases como sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono, sustancias potencialmente tóxicas en altas concentraciones. Estos gases pueden causar una serie de síntomas en las personas expuestas, como dolores de cabeza, náuseas y mareos, lo que ha sido confirmado por varios fiscales y funcionarios que experimentaron molestias debido a la contaminación.

La AMFU, en conjunto con la cátedra de salud ocupacional de la Universidad de la República (Udelar), mantiene un seguimiento de la situación. Varios funcionarios han reportado dolores de cabeza y náuseas, lo que ha acelerado las gestiones para la resolución del problema.

La reubicación, que afecta a los equipos de trabajo en diferentes turnos, será aplicada desde este viernes 22 de agosto. Las sedes de calle Paysandú 1266 y el sector Cuareim de la sede de calle Uruguay abrirán a partir de las 9:00 horas, según lo establecido en el comunicado oficial.