Fiscalía avala las cifras de homicidios del Ministerio del Interior y reconoce que son las que deben usarse para la comparativa

Los homicidios son como un estetoscopio, les siguen el pulso a la seguridad. Como el muerto está ahí —alguien lo reclama o lo encuentra— es uno de los indicadores delictivos más precisos y que más sirve para comparar. Por eso Nayib Bukele se jacta de haberle frenado la taquicardia de asesinatos a El Salvador, país que preside, aunque a costa de ello haya limitado derechos y elevado otras inseguridades. O, tal vez también por eso, en Uruguay este tipo de delito ha sido uno de los que adquirió mayor notoriedad y debate .

El comienzo de 2026, cuando el Ministerio del Interior dio a conocer su cierre de las estadísticas del año 2025, no estuvo exento de polémica. Hubo una caída de 382 a 369 homicidios consumados . Es una baja del 3% que, aunque parezca significativa, siguiendo la analogía cardiológica sería como un aleteo auricular: los homicidios siguen latiendo elevado, pero a un ritmo constante.

Entonces vino la polémica: ¿será que Interior está contando bien? La Fiscalía General de la Nación cerró su estadística cuatro días después y registró 386 casos . ¿Cómo es posible? La pregunta es aprovechada por la oposición de turno, sin importar quién esté de turno.

Por eso Fiscalía y Ministerio del Interior elaboraron un informe metodológico en el que se deja en claro: “El Ministerio del Interior aplica el estándar estadístico internacional, lo que supone una revisión detallada de cada evento para determinar si se ajusta a la definición de homicidio intencional adoptada por la Organización de Naciones Unidas (…) Para el análisis de la evolución de los Homicidios Dolosos Consumados , la referencia estadística es la que difunde el Ministerio del Interior”.

¿Por qué Fiscalía cuenta más casos, aunque la tendencia no cambia? Sencillo: cuando una muerte violenta se clasifica como presunta defensa propia, o fue por una intervención legal (de la policía), o la causa aún no está clara para considerarse homicida, Interior no la cuenta. Porque la propia clasificación y comparativa internacional está pensada para medir la violencia (en el sentido doloso).

Tanto es así que en el informe se concluye: “Para analizar la evolución de los Homicidios Dolosos Consumados la referencia estadística es la que publica el Ministerio del Interior”.

El propósito de la Fiscalía es otro y toma las carátulas de “homicidio” porque lo que importa son las formalizaciones, las imputaciones y confecciona “un registro de carácter procesal vinculado a la gestión de las investigaciones penales”.

Las estadísticas entre ambos organismos tienen consistencia, solo que difieren en cómo se contabilizan algunos (pocos) casos por cada institución tiene finalidades distintas y por ello debe tener criterios técnicos diferenciados.

Veamos un comparativo sencillo:

Embed

Algún lector atento tal vez se dio cuenta de que en el gráfico del año 2025 Interior cuenta 365 homicidios dolosos (y no 369 como reporta luego). Eso se debe, lo aclara el informe, a que los restantes cuatro fueron tipificados como otros delitos. "El Ministerio del Interior incluye como “Homicidios Dolosos Consumados” algunos hechos tipificados penalmente de otra forma, cuando el análisis determina que cumplen con la definición de homicidio intencional del estándar internacional".

El informe, si bien aclara cuál sería la fuente avalada para la comparativa de homicidios que se hace en el marco de la discusión de seguridad, no aborda otros temas en los que Uruguay todavía está avanzando lento. Eso incluye la nueva clasificación de homicidios, que no conforma del todo a las autoridades de Interior, pero que una primera versión será entregada en el cierre estadístico de fin de mes. Un análisis más riguroso de las mal llamadas "muertes dudosas" (en el sentido que el muerto está muerto, solo que se desconoce si fue en un hecho violento o no). Y que coincide con un tercer organismo que también cuenta homicidios: el Ministerio de Salud Pública, donde los problemas registrales están llevando a que la tercera causa de muerte en Uruguay sea un cúmulo de fallecimientos que no pueden clasificarse (la mayoría de ellos dice "muerte natural" que no es una causa en sí misma).