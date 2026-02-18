Dólar
/ Nacional / PENA MÁXIMA

Fiscalía pidió 45 años de prisión para la madre que provocó la muerte de una de sus hijas de nueve meses

La hermana gemela de la bebé permaneció varios días en CTI pediátrico y logró sobrevivir

18 de febrero 2026 - 7:56hs
Fiscalía de Tacuarembó

Sergio Tarter

La Fiscalía de Tacuarembó pidió una condena de 30 años de prisión más 15 años de medidas limitativas para la mujer que en 2025 fue responsable de la muerte de una de sus hijas, de nueve meses, y de causarle lesiones de entidad a su hermana gemela.

La fiscal del caso, Ángela Bonke, solicitó que la acusada sea condenada por dos delitos de homicidio especial y muy especialmente agravados, en reiteración real con violencia real continuada.

La acusación fiscal

El caso se remonta al 21 de junio de 2025, cuando la mujer, de 22 años, llevó a sus hijas de nueve meses al Hospital Regional de Tacuarembó. Una de las niñas, Aitiana, falleció producto de múltiples lesiones en el cráneo, mientras que su hermana, Julieta, permaneció varios días en CTI pediátrico y logró sobrevivir. La menor permaneció un tiempo bajo la tutela del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y ahora está bajo el cuidado de su abuela materna.

Bonke informó que ya se presentó la acusación fiscal, “que indica que se agotó la investigación, se reunió la evidencia suficiente para considerar que se va a acreditar la teoría en cuanto a lo que sucedió”.

En diálogo con Mundo Visión, de Canal 7 de Tacuarembó, la fiscal sostuvo que “las niñas fueron sometidas a tratos continuos de violencia doméstica desde muy chiquitas”, extremo que —según indicó— fue corroborado por testigos presenciales.

El proceso hacia el juicio

La defensa cuenta ahora con 30 días para estudiar la acusación. En aproximadamente un mes se realizará la audiencia de control de acusación, instancia en la que se debatirá qué pruebas serán admitidas en el juicio oral.

Ante la posibilidad de que la defensa plantee la inimputabilidad de la acusada, Bonke afirmó que la Fiscalía entiende que “no hay ningún tipo de inimputabilidad”.

Entendemos que la imputada, en todo momento, estuvo en plena consciencia de sus actos y conocía su valor”, aseguró. Además, agregó que “en la carpeta fiscal hay tres pericias que indican la imputabilidad”.

