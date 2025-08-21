Gremio de fiscales denunció presencia de agua estancada con restos fecales en sede de Fiscalía; varios funcionarios se encuentran con náuseas

La Asociación de Magistrados Fiscales del Uruguay (AMFU) denunció en las últimas horas la presencia de agua estancada por restos fecales en uno de los pisos de la Fiscalía donde funcionan las divisiones de Violencia Doméstica, Delitos Sexuales y Violencia basada en Género .

Según informó en primera instancia el periodista Eduardo Preve y confirmó El Observador con fuentes de la asociación de fiscales, en el primer piso de la sede de Fiscalía, funcionarios informaron de la presencia de agua estancada y un olor fuerte proveniente de las aguas.

Producto de esto, se determinó desde el colectivo sindical tomar una muestra del agua estancada y, tras análisis en un laboratorio, se confirmó la presencia de restos fecales .

Ante esta situación, la gremial definió denunciaron lo ocurrido con la Inspección General de Trabajo y Seguridad Social , como también a autoridades de Fiscalía, según confirmó el consignado periodista.

Las aguas negras estancadas pueden generar sulfuro de hidrógeno, metano y dióxido de carbono, componentes que puede ser tóxicos en altas concentraciones, provocando en las personas molestias e incluso mareos y dolores de cabeza.

Según pudo saber El Observador, hay fiscales que atestiguan haber sufrido dolores de cabeza. También, hay muchos funcionarios con náuseas.

La AMFU permanece al momento en contacto con la cátedra de salud ocupacional de la Universidad de la República (Udelar).