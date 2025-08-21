El mensaje que la ARU trasladó al gobierno sobre las medidas sindicales en el sector lácteo y en la pesca

ARU emitió un comunicado en el que reflexionó sobre los conflictos en la pesca y la lechería.

La Asociación Rural del Uruguay (ARU) expuso públicamente su respaldo a los empresarios del sector lácteo y del sector de la pesca , considerando la existencia de medidas sindicales "que han afectado negativamente a las empresas, los trabajadores y, en consecuencia, a la economía del Uruguay" .

"Esperamos que el gobierno tome los recaudos correspondientes en defensa del derecho al trabajo en dichas industrias", se indica en un comunicado remitido en la tarde de este jueves 21 a El Observador.

En el sector lácteo este jueves, tras el cierre de la Planta 14 de Conaprole en Rivera adelantado para este miércoles 20, volvieron a darse casos de productores que debieron perder producción , según argumentaron por atrasos en la recolección de la materia prima, debido a las medidas sindicales dispuestas por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

En el sector pesquero, en medio del enfrentamiento que mantienen con el Sindicato Único Nacional de Trabajadores del Mar y Afines (Suntma), varias empresas pesqueras alistan ocho barcos para salir a pescar este jueves tras más de 90 días parados, informó El Observador.

El contexto

La ARU, gremial de productores creada en el año 1871, cumple 154 años, es presidida desde este año por Rafael Ferber Artagaveytia, en Uruguay es parte de la agrupación de gremiales agropecuarias Campo Unido e integra en el ámbito internacional la Federación de Asociaciones Rurales del Mercosur (FARM) y la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

El comunicado de la ARU

La Asociación Rural del Uruguay expresa su apoyo a los empresarios de las industrias pesquera y lechera en el marco de las medidas de paro promovidas por los sindicatos correspondientes, que han afectado negativamente a las empresas, los trabajadores y, en consecuencia, a la economía del Uruguay.

Al mismo tiempo, esperamos que el gobierno tome los recaudos correspondientes en defensa del derecho al trabajo en dichas industrias, ya que sus gestiones en favor del retorno a la actividad son de gran valor.

Reafirmamos la necesidad de una pronta resolución del conflicto en el sector lácteo y auguramos un próspero retorno a la actividad en la pesca, de modo que se pueda garantizar la producción, la inversión, el empleo y el desarrollo nacional.