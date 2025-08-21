Conaprole cerró en Rivera, trabajadores de licencia y al paro y "se va la leche para la cuneta" en el tambo

Conaprole: tambero de Soriano difundió videos en los que se ve por qué y cómo tira leche que no puede almacenar.

Lejos de apagarse tras la decisión de Conaprole de adelantar el cese de actividades en la Planta 14 , ubicada en Rivera, el conflicto que hay desde hace varias semanas en la principal industria láctea en Uruguay está más encendido , con base en el parecer de fuentes vinculadas a la empresa y al gremio de trabajadores, consultadas este jueves 21.

Santiago Rojas, uno de los trabajadores del complejo industrial ubicado en el acceso a la capital departamental, sobre la ruta 5, informó a El Observador que el cierre se produjo al concluir el turno vespertino de este miércoles 20 , cumpliéndose lo que el martes decidió por unanimidad la Asamblea de los 29 (órgano rector del comando directivo de Conaprole conformado por tamberos representantes del conjunto de remitentes): adelantar el cierre de la planta previsto para el 31 de octubre y hacerlo de inmediato.

EXPOSIONES GANADERAS Habrá más de 2.000 animales en la Expo Rural del Prado y un cambio en las razas que lideran en cada especie

FORESTACIÓN El problema que tiene el bosque nativo uruguayo y lo que la Dirección Forestal le pidió a la gente

Tras las gestiones correspondientes, cada trabajador inició el aprovechamiento del período de licencia para agotar los días pendientes de ese beneficio y apenas eso suceda ingresarán al seguro de desempleo , indicó Rojas.

"Lo que más nos molestó, más allá de la decisión que es muy perjudicial para todas nuestras familias, es que del adelantamiento en la fecha del cierre nos enteramos por ustedes, por los periodistas, nadie de la empresa tuvo la delicadeza de hacer un llamado para avisarnos", lamentó.

Tambero de Soriano: "A tomar mate y no calentarse"

Este jueves fuentes del sector de la empresa y las gremiales de tamberos difundieron una nueva secuencia de videos que muestran problemas existentes en los sistemas productivos de leche, consecuencia de medidas sindicales que sostienen no se han reducido, pese a los anuncios de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

"Se va la leche para la cuneta", comenta el productor en uno de los videos, dado que debía volver a ordeñar para aliviar las ubres de las vacas, la leche de la ternerada guacha estaba separada en baldes y los tanques de frío para el almacenamiento colmados, debido a la atraso en la recolección de los camiones que trasladan el producto a Conaprole.

Los videos, se informó, fueron tomados este jueves y el productor que habla en el video se identifica: Reinaldo Laborda, del paraje Duraznito, en José Enrique Rodó, Soriano.

Embed

Ese tambero lamenta no poder llevar la leche al pueblo para que se aproveche y deja en claro que la leche que se tira va para la pileta de decantación donde se realiza el tratamiento de efluentes del tambo con base en las exigencias medioambientales exigentes.

Luego de decir que esto le pasó por primera vez en 24 años de tambero, "hay 200 vacas para ordeñar, no hay respuesta de recolección y ellas no pueden sufrit (...), no nos quedó otra, a tomar mate y no calentarse... acá están a reglamento las vacas también", dice al final.

Eso último guarda relación con una de las medidas sindicales de las cuales los productores dicen ser rehenes sin estar involucrados directamente en el conflicto, la de trabajar a reglamento.

Embed

Embed

Faltante de lácteos en góndolas

Se añadió, siempre con base en las mismas fuentes, que las medidas que está tomando el gremio afectan severamente diveras áreas de la operativa, tanto que además de la recogida de la leche el procesamiento está muy afectado, al punto de que ya se nota desde hace días faltantes en las góndolas.

También se informó que han aumentado las importaciones de leche, que Conaprole está trabajando en las cerificaciones notariales de todas las pérdidas y que, como ya explicaron los productores recientemente, en la conferencia de prensa en la sede de la Asociación Nacional de Productores de Leche (ANPL), es imposible dejar de ordeñar porque se pone en peligro la salud de la vaca, además de que se afecta su productividad futura.

Embed

Embed

El último comunicado de la AOEC

La AOEC, por su parte, tras la decisión de adelantamiento en la fecha de cierre de la Planta 14 en Rivera, emitió un comunicado en el que informa sobre sus gestiones con el PIT-CNT y con el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y anuncia la decisión de "no incrementar las medidas gremiales, a solicitud del Ministerio de Trabajo, ya que se estaría intentando que la empresa no concrete el cierre definitivo de la planta y permita explorar la propuesta planteada, este lunes 18 de agosto, por el MTSS a las partes".