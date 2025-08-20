El problema que tiene el bosque nativo uruguayo y lo que la Dirección Forestal le pidió a la gente

La Dirección General Forestal (DGF) del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) solicitó a la población que se involucre en una gestión que se entiende es de alta relevancia: el combate a las especies invasoras en el bosque nativo , para lo cual difundió un material audiovisual (verlo más adelante).

"Conservar nuestro bosque nativo es compromiso de todos, podemos lograrlo, conocer es proteger" , es la reflexión final de Raquel Balero, encargada del Departamento de Manejo y Protección en la DGF, en ese trabajo que pone en evidencia una de las principales amenazas para la conservación de los bosques nativos de Uruguay: la expansión de especies exóticas invasoras.

El problema en el bosque nativo

El audiovisual explica que los bosques nativos son hábitat de cientos de especies y cumplen funciones ambientales esenciales, como la regulación del agua, la captura de carbono y la protección del suelo.

Sin embargo, la introducción y propagación de especies exóticas comprometen su equilibrio ecológico, al desplazar la flora nativa y alterar la biodiversidad.

Estas especies invasoras fueron introducidas con fines ornamentales o productivos, pero se expanden con facilidad en el medio natural gracias a su rápido crecimiento y alta capacidad de dispersión.

Una vez establecidas, compiten por la luz y el espacio, dificultan la regeneración de especies autóctonas y modifican la estructura del ecosistema.

El material subraya que la prevención es la herramienta más efectiva para proteger los bosques nativos.

No obstante, también destaca acciones de control y restauración, como la eliminación temprana de ejemplares invasores y la reforestación con especies nativas.

Finalmente, la DGF convoca a la ciudadanía a involucrarse: detectar la presencia de estas especies, evitar su plantación y apoyar proyectos de restauración.