Zarpó el Falkor (too): así podés seguir en vivo la expedición Uruguay Sub200 que explorará el fondo del mar

Zarpó el Falkor (too) desde Montevideo con rumbo al océano profundo. Así comenzó la expedición Uruguay Sub200, un proyecto científico inédito en el país.
La misión explorará zonas submarinas entre 200 y 3.500 metros de profundidad. Participan investigadores de Uruguay, Estados Unidos y otros países.
Cómo seguir la transmisión en vivo de Uruguay Sub 200
El público podrá seguir la expedición en dos transmisiones abiertas y en vivo.
De lunes a viernes, a las 21 horas, el Ministerio de Educación y Cultura emitirá en YouTube el streaming Travesía Sub200. Incluye resúmenes diarios, hallazgos y análisis de comunicadores y científicos.
En paralelo, se podrán ver en directo las inmersiones del robot SuBastian y parte del trabajo a bordo en el canal del Schmidt Ocean Institute.
Estas transmisiones comenzarán en la madrugada del sábado, según explicó el periodista Gustavo Villa, que participa del proyecto.
El ROV SuBastian transmitirá imágenes desde el fondo del mar en tiempo real, con cámaras, sensores y brazos robóticos en operación.
Además, es posible seguir la ubicación exacta del buque a través de plataformas como MarineTraffic.
La travesía se extenderá hasta el 19 de septiembre, con datos en acceso abierto y divulgación diaria para todo público.
Estas transmisiones también estarán disponibles a través de ANTEL TV, sin necesidad de inscripción previa.
Ceibal coordina instancias educativas abiertas para estudiantes
La comunidad educativa también tendrá espacios exclusivos. Ceibal anunció cuatro transmisiones especiales dirigidas a estudiantes de Educación Primaria y Media.
Cada instancia contará con la participación en vivo de docentes de Ceibal e integrantes del equipo científico a bordo del Falkor (too), quienes explicarán la expedición y responderán preguntas enviadas por estudiantes.
Las fechas confirmadas son:
-
Viernes 5 de setiembre – 14 h (Educación Media)
-
Jueves 11 de setiembre – 14 h (Educación Primaria)
-
Miércoles 17 de setiembre – 10 h (Educación Primaria)
-
Jueves 18 de setiembre – 10 h (Educación Media)
Estas transmisiones no requerirán registro previo y quedarán disponibles para su visualización posterior.