Zarpó el Falkor (too): así podés seguir en vivo la expedición Uruguay Sub200 que explorará el fondo del mar

Así zarpó el Falkor (too) a explorar la profundidad del mar uruguayo

Zarpó el Falkor (too) desde Montevideo con rumbo al océano profundo. Así comenzó la expedición Uruguay Sub200 , un proyecto científico inédito en el país.

La misión explorará zonas submarinas entre 200 y 3.500 metros de profundidad . Participan investigadores de Uruguay, Estados Unidos y otros países.

El público podrá seguir la expedición en dos transmisiones abiertas y en vivo .

Zarpó el buque Falkor (too) con la expedición submarina #UruguaySUB200 . ÉXITOS!. Seguinos hoy a las 21h desde el canal de YouTube del MEC https://t.co/ot45xgmNrY Escribinos al Whatsapp 098 987 991 @MEC_Uruguay @Udelaruy @investigauy pic.twitter.com/we2xkNYfiq

De lunes a viernes, a las 21 horas , el Ministerio de Educación y Cultura emitirá en YouTube el streaming Travesía Sub200 . Incluye resúmenes diarios, hallazgos y análisis de comunicadores y científicos.

Desde este viernes 22 de agosto...Travesía SUB200

Streaming periodístico en el canal de Youtube de @MEC_Uruguay, para entender los secretos del mar uruguayo

Enviá tus preguntas y comentarios por



Streaming periodístico en el canal de Youtube de @MEC_Uruguay, para entender los secretos del mar uruguayo



Enviá tus preguntas y comentarios por

Whatsapp al 098 987 991 #Uruguaysub200

En paralelo, se podrán ver en directo las inmersiones del robot SuBastian y parte del trabajo a bordo en el canal del Schmidt Ocean Institute.

Estas transmisiones comenzarán en la madrugada del sábado, según explicó el periodista Gustavo Villa, que participa del proyecto.

El ROV SuBastian transmitirá imágenes desde el fondo del mar en tiempo real, con cámaras, sensores y brazos robóticos en operación.

Además, es posible seguir la ubicación exacta del buque a través de plataformas como MarineTraffic.

La travesía se extenderá hasta el 19 de septiembre, con datos en acceso abierto y divulgación diaria para todo público.

Estas transmisiones también estarán disponibles a través de ANTEL TV, sin necesidad de inscripción previa.

Ceibal coordina instancias educativas abiertas para estudiantes

La comunidad educativa también tendrá espacios exclusivos. Ceibal anunció cuatro transmisiones especiales dirigidas a estudiantes de Educación Primaria y Media.

Cada instancia contará con la participación en vivo de docentes de Ceibal e integrantes del equipo científico a bordo del Falkor (too), quienes explicarán la expedición y responderán preguntas enviadas por estudiantes.

Las fechas confirmadas son:

Viernes 5 de setiembre – 14 h (Educación Media)

Jueves 11 de setiembre – 14 h (Educación Primaria)

Miércoles 17 de setiembre – 10 h (Educación Primaria)

Jueves 18 de setiembre – 10 h (Educación Media)

Estas transmisiones no requerirán registro previo y quedarán disponibles para su visualización posterior.