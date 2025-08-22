Dólar
/ Nacional / CLIMA

Meteorólogo adelantó cuánto lloverá en Uruguay hasta el próximo viernes 29 de agosto: los detalles

El meteorólogo señaló que las lluvias no solo afectarán a Uruguay, sino que también incidirán en una amplia región de Sudamérica

22 de agosto 2025 - 8:42hs
El meteorólogo adelantó cuánto lloverá en el país

Foto: Leonardo Carreño.

Foto: Leonardo Carreño.

A partir del sábado 23 de agosto y hasta el viernes 29, Uruguay enfrentará un período de lluvias, según la última actualización del meteorólogo Mario Bidegain, que compartió su pronóstico a través de redes sociales. Las precipitaciones se extenderán por varias regiones de Sudamérica, afectando particularmente al noreste de Argentina, el sur de Paraguay y el estado de Rio Grande do Sul en Brasil.

Según el modelo de predicción GFS, en el que el especialista basó su tuit, se esperan lluvias entre 10 y 50 mm para las zonas noreste de Uruguay, con mayor acumulación en algunas áreas. En el caso de Rio Grande do Sul, Brasil, las precipitaciones podrían superar los 100 mm, mientras que en Paraguay y el noreste argentino las lluvias también serán intensas, con estimaciones de hasta 50 mm.

¿Qué esperar en Uruguay?

Las lluvias previstas afectarán principalmente al noreste del país, con acumulados que podrían oscilar entre los 10 y 50 mm. Aunque los pronósticos aún no son definitivos, se espera que este evento climático genere condiciones húmedas durante varios días, lo que podría tener un impacto directo sobre las actividades rurales y urbanas, especialmente en aquellas zonas con infraestructura más vulnerable a la acumulación de agua.

Bidegain señaló que las lluvias no solo afectarán a Uruguay, sino que también incidirán en una amplia región de Sudamérica. Las lluvias son particularmente significativas para el estado de Rio Grande do Sul, donde los acumulados pueden superar los 100 mm, lo que podría generar un panorama complicado en las zonas fronterizas con Uruguay. Además, Paraguay y el noreste argentino también se verán impactados, aunque en menor medida.

