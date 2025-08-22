"No es una decisión tomada a la ligera": Lorena Quintana anunció que renuncia formalmente a Cabildo Abierto

La excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto , Lorena Quintana , anunció este viernes que renunció formalmente a la fuerza política por razones " tanto personales como de convicción ".

A través de una carta que hizo pública mediante sus redes sociales, la doctora de profesión se dirigió a los "estimados integrantes de la junta nacional de Cabildo Abierto" para explicar que " tras una profunda reflexión ", decidió renunciar formalmente a Cabildo Abierto .

"Esta no es una decisión tomada a la ligera , pues valoro enormemente las experiencias compartidas, los ideales que nos unieron y el trabajo realizado durante el tiempo que estuve en la organización", aseguró.

Comandante de las Fuerzas de Mar distinguió patrullas oceánicas como "el símbolo de una Armada que mira al futuro"

Diputado colorado propone modificar el reglamento de interpelaciones para reducir su duración y lograr un "modelo más eficiente"

La excandidata a vice cabildante agradeció "de corazón las oportunidades que le brindaron para contribuir al proyecto colectivo, desde el lugar de candidata a vicepresidente, así como el apoyo, el cariño y la camaradería de militantes y dirigentes ".

"Cada aprendizaje, cada debate y cada esfuerzo compartido han dejado una huella significativa en mi trayectoria personal y han sido mi cuna política", distinguió.

Sin embargo, alega que "por razones tanto personales como de convicción, la agrupación nacional que dirijo, el Encuentro Nacional Cristiano y las 17 agrupaciones departamentales que la integran, consideramos que es momento de seguir un camino distinto".

"Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común", cerró.