Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / POLÍTICA

"No es una decisión tomada a la ligera": Lorena Quintana anunció que renuncia formalmente a Cabildo Abierto

"Espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común", agregó la excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto

22 de agosto 2025 - 11:08hs
20241007 Lorena Quintana. Cabildo Abierto entrega firmas para habilitar el plebiscito de deuda justa (17).jpg
Foto: Inés Guimaraens

La excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, anunció este viernes que renunció formalmente a la fuerza política por razones "tanto personales como de convicción".

A través de una carta que hizo pública mediante sus redes sociales, la doctora de profesión se dirigió a los "estimados integrantes de la junta nacional de Cabildo Abierto" para explicar que "tras una profunda reflexión", decidió renunciar formalmente a Cabildo Abierto.

"Esta no es una decisión tomada a la ligera, pues valoro enormemente las experiencias compartidas, los ideales que nos unieron y el trabajo realizado durante el tiempo que estuve en la organización", aseguró.

Más noticias
diputado colorado propone modificar el reglamento de interpelaciones para reducir su duracion y lograr un modelo mas eficiente

Diputado colorado propone modificar el reglamento de interpelaciones para reducir su duración y lograr un "modelo más eficiente"

Render de la OPV que se construirá

Comandante de las Fuerzas de Mar distinguió patrullas oceánicas como "el símbolo de una Armada que mira al futuro"

La excandidata a vice cabildante agradeció "de corazón las oportunidades que le brindaron para contribuir al proyecto colectivo, desde el lugar de candidata a vicepresidente, así como el apoyo, el cariño y la camaradería de militantes y dirigentes".

"Cada aprendizaje, cada debate y cada esfuerzo compartido han dejado una huella significativa en mi trayectoria personal y han sido mi cuna política", distinguió.

Sin embargo, alega que "por razones tanto personales como de convicción, la agrupación nacional que dirijo, el Encuentro Nacional Cristiano y las 17 agrupaciones departamentales que la integran, consideramos que es momento de seguir un camino distinto".

"Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común", cerró.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DraLorenaQuint1/status/1958882987178635369&partner=&hide_thread=false

Temas:

Lorena Quintana Cabildo Abierto

Seguí leyendo

Las más leídas

¿El aviso de Inumet es por el temporal de Santa Rosa?
TEMPORAL

¿Santa Rosa?: tras aviso de Inumet por tormentas fuertes, meteorólogos aclararon cuándo ocurrirá el conocido temporal

José Carlos Álvarez de Ron, experiodista de Canal 12
VAMOS QUE VENIMOS

La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

No se prevén lluvias en Montevideo
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de agosto

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros
CONFLICTO PESQUERO

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos