"No es una decisión tomada a la ligera": Lorena Quintana anunció que renuncia formalmente a Cabildo Abierto

La excandidata a vicepresidenta por Cabildo Abierto, Lorena Quintana, anunció este viernes que renunció formalmente a la fuerza política por razones "tanto personales como de convicción".
A través de una carta que hizo pública mediante sus redes sociales, la doctora de profesión se dirigió a los "estimados integrantes de la junta nacional de Cabildo Abierto" para explicar que "tras una profunda reflexión", decidió renunciar formalmente a Cabildo Abierto.
"Esta no es una decisión tomada a la ligera, pues valoro enormemente las experiencias compartidas, los ideales que nos unieron y el trabajo realizado durante el tiempo que estuve en la organización", aseguró.
La excandidata a vice cabildante agradeció "de corazón las oportunidades que le brindaron para contribuir al proyecto colectivo, desde el lugar de candidata a vicepresidente, así como el apoyo, el cariño y la camaradería de militantes y dirigentes".
"Cada aprendizaje, cada debate y cada esfuerzo compartido han dejado una huella significativa en mi trayectoria personal y han sido mi cuna política", distinguió.
Sin embargo, alega que "por razones tanto personales como de convicción, la agrupación nacional que dirijo, el Encuentro Nacional Cristiano y las 17 agrupaciones departamentales que la integran, consideramos que es momento de seguir un camino distinto".
"Reafirmo mi compromiso con los valores cristianos, democráticos y sociales que siempre han guiado mi actuación, y espero que el partido siga cosechando éxitos en su labor por el bien común", cerró.
