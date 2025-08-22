Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
muy nuboso
Sábado:
Mín  10°
Máx  11°

Siguenos en:

/ Nacional / diputado

Diputado colorado propone modificar el reglamento de interpelaciones para reducir su duración y lograr un "modelo más eficiente"

La propuesta del diputado Felipe Schipani busca reducir el tiempo de debate y evitar que las interpelaciones se extiendan durante tantas horas

22 de agosto 2025 - 10:33hs
Ley de Eutanasia Felipe Schipani
Foto: Leonardo Carreño

En su proyecto, Schipani propone que tanto el miembro interpelante como el ministro interpelado tengan 60 minutos para la intervención inicial y 30 minutos para la segunda ronda. Además, se establecería un cierre de 15 minutos finales para cada debate. Actualmente, en la interpelación a Ortuño, tanto el diputado como el ministro tuvieron tiempo ilimitado para exponer sus argumentos, preguntas y respuestas.

Críticas a las interpelaciones largas

En el fundamento de la modificación, el diputado Schipani expresó su preocupación por la extensión de las interpelaciones: “Es habitual que las interpelaciones se prolonguen durante jornadas que superan las 20 horas de debate ininterrumpido, con intervenciones ministeriales que, en ocasiones, han alcanzado extensiones superiores a las 9 horas. Estos excesos terminan diluyendo el sentido del debate, desgastando la atención de los legisladores y alejando a la opinión pública de una discusión que debería ser seguida con interés ciudadano”.

Más noticias
Diputado del Partido Nacional presentó un proyecto de ley por Temu
PROYECTO

Diputado del Partido Nacional presentó un proyecto de ley para limitar compras en el exterior y así "preservar su carácter excepcional"

José Luis Espert es un fuerte crítico de la gestión de la seguridad y economía del gobierno provincial, utilizando frases como cárcel o bala para captar la atención del electorado más conservador.

José Luis Espert será el primer candidato a diputado nacional en la Provincia: ¿quiénes completarán la lista de LLA?

Schipani también destacó que un debate tan extenso “deja de ser un ejercicio de contralor eficaz y se transforma en un espectáculo inabordable tanto para quienes deben participar activamente como para la ciudadanía que, en definitiva, es la destinataria de la función de contralor. La consecuencia es un Parlamento más débil, menos influyente en la agenda pública y, en última instancia, menos respetado por la sociedad”.

Modelo del Senado

El diputado recordó que en el Senado de la República se sigue un modelo más eficiente y razonable para las interpelaciones. Según el reglamento de la Cámara Alta, el miembro interpelante dispone de una hora en primera instancia, el ministro tiene el mismo tiempo para su respuesta, y luego se habilita una segunda ronda de media hora para cada parte. Finalmente, se establece la posibilidad de que la Cámara declare libre el debate por mayoría absoluta, si se considera pertinente.

La experiencia comparada dentro de nuestro propio sistema bicameral ofrece un modelo más eficiente y razonable”, señaló Schipani, quien busca con su propuesta “racionalizar el debate parlamentario, facilitar que la ciudadanía pueda seguirlo con atención y garantizar un Parlamento más eficaz en su rol de contralor”.

La iniciativa será debatida en los próximos días y, en caso de ser aprobada, cambiaría sustancialmente la dinámica de las interpelaciones en la Cámara de Representantes.

Temas:

diputado Interpelación Felipe Schipani

Seguí leyendo

Las más leídas

¿El aviso de Inumet es por el temporal de Santa Rosa?
TEMPORAL

¿Santa Rosa?: tras aviso de Inumet por tormentas fuertes, meteorólogos aclararon cuándo ocurrirá el conocido temporal

José Carlos Álvarez de Ron, experiodista de Canal 12
VAMOS QUE VENIMOS

La despedida de José Carlos Álvarez de Ron tras su desvinculación con Canal 12: "Jamás pensé que me quieran tanto"

No se prevén lluvias en Montevideo
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este viernes 22 de agosto

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros
CONFLICTO PESQUERO

Al menos cuatro barcos pesqueros se alistan para salir al mar este jueves ignorando al sindicato y con nuevos marineros

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos