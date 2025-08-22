Más de medio país bajo alerta amarilla y naranja de Inumet por tormentas "fuertes y puntualmente severas"

Este viernes el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) emitió una doble alerta amarilla y naranja por " tormentas fuertes y puntualmente severas " que afectan a más de la mitad del país.

Las advertencias meteorológicas serán actualizadas, en principio, a las 09:40 o "ante cambios significativos".

Según explicó Meteorología, la alerta naranja responde a una " perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable que afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes y/o severas ".

El organismo oficial del tiempo advierte que en zonas de tormentas " se podrán registrar lluvias (abundantes /copiosas) en cortos períodos, caída de granizo, intensa actividad eléctrica y rachas de vientos muy fuertes ".

Principales localidades afectadas por la alerta naranja:

Cerro Largo: todo el departamento.

Durazno: Aguas Buenas, Blanquillo, La Paloma, Las Palmas, Rossell y Rius, San Jorge y Sarandí del Yí.

Florida : Capilla del Sauce, Cerro Chato y Nico Pérez.

Lavalleja : 19 de Junio, Aramendía, Colón, Illescas, José Batlle y Ordoñez, José Pedro Varela, Pirarajá, Polanco Norte, Polanco Sur y Zapicán.

Paysandú : Tambores.

Rivera : Amarillo, Arroyo Blanco, Cerrillada, Cerro Pelado , Cerros de la Calera, La Puente , Las Flores, Minas de Corrales, Moirones, Paso Hospital y Vichadero.

Rocha : 18 de Julio, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Capacho, Cebollati, Chuy, La Coronilla, Lascano, Palmares de la Coronilla, Puimayen y San Luis Al Medio.

Tacuarembó : Achar, Ansina, Arerungua, Balneario Iporá, Caraguata, Cerro Chato, Clara, Curtina, La Hilera, La Pedrera, Las Toscas, Paso Bonilla, Paso del Cerro, Piedra Sola, Pueblo de Arriba, Pueblo de Barro, Punta de Carretera, San Gregorio de Polanco, Sauce de Batoví, Tacuarembó y Tambores.

Treinta y Tres: todo el departamento.

Principales localidades afectadas por la alerta amarilla:

La alerta amarilla, por su parte, se debe a la probabilidad de tormentas puntualmente fuertes y lluvias abundantes, que también surgen a raíz de una "perturbación atmosférica asociada a masa de aire húmeda e inestable afecta el país generando tormentas, algunas puntualmente fuertes".

En las localidades que comprende se podrá registrar "intensa actividad eléctrica acompañadas de lluvias abundantes en cortos períodos, ocasional caída de granizo y rachas de vientos fuertes".

No obstante, Inumet adelantó que "se esperan mejoras temporarias durante la validez de la advertencia".

Artigas: todo el departamento.

Durazno : Baygorria, Carlos Reyles, Carmen, Centenario, Durazno, Feliciano, Ombúes de Oribe, Pueblo de Álvarez y Santa Bernardina.

Florida : Alejandro Gallinal, Goñi y Reboledo.

Lavalleja : Mariscala.

Maldonado : Aiguá y Los Talas.

Paysandú : Beisso, Casa Blanca, Cerro Chato, Chacras de Paysandú, Chapicuy, Colonia Nuevo Paysandú, Constancia, Esperanza, Gallinal, Guayabos, Guichón, Lorenzo Geyres, Merinos, Orgoroso, Paysandú, Piedras Coloradas, Porvenir, Quebracho y Termas de Guaviyú.

Río Negro : Algorta, El Ombú, General Borges, Grecco, Menafra, Paso de los mellizos, Sarandí de Navarro, Villa María y Young.

Rivera : Lagos del Norte, Masoller, Paso Ataques y Tranqueras.

Rocha : 19 de Abril, Aguas Dulces, Barra de Valizas, Barrio Torres, Cabo Polonio, Castillos, La Esmeralda, Palmares de Castillos, Puente Valizas, Punta del Diablo y Velázquez.

Salto : Albisu, Arapey, Belén, Biassini, Campo de Todos, Cayetano, Cerro de Vera, Colonia 18 de Julio, Colonia Itapebí, Constitución, Fernández, Garibaldi, Itapebí, Lluveras, Migliaro, Puntas de Valentín, Quintana, Rincón de Valentín, Salto, San Antonio, Sarandí de Arapey, Saucedo, Termas del Arapey y Termas del Daymán.

Tacuarembó : Cuchilla de Peralta, Paso de los Toros y Rincón del Bonete.