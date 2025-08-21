Dólar
/ Nacional / CLIMA

Fin de semana largo con frío y lluvia: Inumet adelantó cómo estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia

Como cada año, previo al feriado del 25 de agosto, muchos uruguayos aprovechan para asistir a diferentes fiestas

21 de agosto 2025 - 19:49hs
Inumet pronosticó cómo estará el clima este fin de semana

Inumet pronosticó cómo estará el clima este fin de semana

Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) informó cómo estará el estado del tiempo este fin de semana largo, que va desde el viernes 22 al lunes 25 de agosto, jornada en la que se celebrará en Uruguay la Noche de la Nostalgia.

Esta celebración, como cada año, se llevará adelante el 24 de agosto, día previo al feriado no laborable por la Declaratoria de la Independencia.

En cuanto al clima, desde Inumet informaron que se prevé una Noche de la Nostalgia con "mucho frío".

El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 21 de agosto

meteorologos e inumet anuncian lluvias y pronostican como estara el tiempo este fin de semana largo con noche de la nostalgia
PRONÓSTICO

Meteorólogos e Inumet anuncian lluvias y pronostican cómo estará el tiempo este fin de semana largo con Noche de la Nostalgia

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Inumet_/status/1958629593176490449&partner=&hide_thread=false

Para el viernes reposa en el país un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y puntualmente severas".

Por tanto, se espera que la jornada se mantenga lluviosa, especialmente para la zona norte y litoral oeste del Uruguay. El tiempo comenzará a mejorar "gradualmente" desde la noche.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 11 °C a los 17 °C.

image
Pronóstico del viernes 22 de agosto

Pronóstico del viernes 22 de agosto

El sábado, el viento rotará al sur y comenzará a "disminuir" la nubosidad. Esto, además, provocará un descenso de las temperaturas, aseguran. Para las zonas costeras prevén una jornada "bastante ventosa".

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 7 °C a los 13 °C.

image
Pronóstico del sábado 23 de agosto

Pronóstico del sábado 23 de agosto

Para el domingo, día en el que se celebra la Noche de la Nostalgia, el cielo estará "despejado" con una "buena" presencia de sol en la tarde. Para la noche, las temperaturas se mantendrán bajas.

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 4 °C a los 15 °C.

image
Pronóstico del domingo 24 de agosto

Pronóstico del domingo 24 de agosto

El lunes, en la jornada del feriado por la Declaratoria de la Independencia, "continuará" el frío en la mañana, pero rumbo a la tarde habrá "temperaturas agradables con sol".

Las temperaturas en el Área Metropolitana van desde los 7 °C a los 17 °C.

image
Pronóstico del lunes 25 de agosto

Pronóstico del lunes 25 de agosto

Inumet Uruguay fin de semana Noche de la nostalgia

