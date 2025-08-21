Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 21 de agosto

El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 21 de agosto, el cual anticipa un día de temperaturas frescas, cielos parcialmente nublados y vientos moderados. A continuación, los detalles por zonas:

Montevideo y Área Metropolitana La jornada comenzará con una temperatura mínima de 10°C y alcanzará los 19°C por la tarde. Durante la mañana se espera un cielo claro a algo nuboso, con vientos del oeste al noroeste a una velocidad de 10-40 km/h. En la tarde y noche, la nubosidad aumentará, y el viento cambiará a norte-noreste, con rachas de hasta 50 km/h.

Este Con temperaturas que oscilan entre los 8°C y los 20°C, la mañana será clara y algo nubosa, con periodos de nubosidad y algunas neblinas. Los vientos del oeste y noroeste soplarán a 20-40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde, la nubosidad aumentará y se prevé la presencia de neblinas, con vientos de noreste a este, y ráfagas de 40-50 km/h, intercaladas con periodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Oeste En esta zona, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 21°C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con algunas neblinas. Los vientos soplarán desde el oeste al noreste a 10-40 km/h. Por la tarde, se incrementará la nubosidad, con vientos de noreste a 10-30 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Norte La mínima será de 6°C y la máxima de 22°C. Durante la mañana, se registrarán cielos claros y algo nubosos, con neblinas y bancos de niebla en algunas áreas. Los vientos del oeste al noreste serán suaves, de 10-30 km/h, con periodos de calma. En la tarde y noche, la nubosidad aumentará y se prevén precipitaciones y tormentas, con vientos del noreste de 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.