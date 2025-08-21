Dólar
Compra 38,85 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
cielo claro
Viernes:
Mín  10°
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 21 de agosto

Inumet anticipa un día con temperaturas frescas, vientos moderados y cielos parcialmente nublados en todo el país

21 de agosto 2025 - 7:20hs
El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet

El cielo estará despejado durante la mañana, según Inumet

Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió su pronóstico para este jueves 21 de agosto, el cual anticipa un día de temperaturas frescas, cielos parcialmente nublados y vientos moderados. A continuación, los detalles por zonas:

Montevideo y Área Metropolitana

La jornada comenzará con una temperatura mínima de 10°C y alcanzará los 19°C por la tarde. Durante la mañana se espera un cielo claro a algo nuboso, con vientos del oeste al noroeste a una velocidad de 10-40 km/h. En la tarde y noche, la nubosidad aumentará, y el viento cambiará a norte-noreste, con rachas de hasta 50 km/h.

Este

Con temperaturas que oscilan entre los 8°C y los 20°C, la mañana será clara y algo nubosa, con periodos de nubosidad y algunas neblinas. Los vientos del oeste y noroeste soplarán a 20-40 km/h, con rachas que podrían alcanzar los 50 km/h. Hacia la tarde, la nubosidad aumentará y se prevé la presencia de neblinas, con vientos de noreste a este, y ráfagas de 40-50 km/h, intercaladas con periodos de vientos variables de hasta 10 km/h.

Más noticias
inumet emitio una alerta amarilla por vientos fuertes de hasta 80 km/h: a que departamentos afecta
TIEMPO

Inumet emitió una alerta amarilla por vientos fuertes de hasta 80 km/h: a qué departamentos afecta

Inumet 
AVISO ESPECIAL

Ciclón extratropical en Uruguay: Inumet actualizó su aviso especial por vientos fuertes y advierte por rachas de hasta 80 km/h

Oeste

En esta zona, la temperatura mínima será de 7°C y la máxima de 21°C. La mañana se presentará clara y algo nubosa, con algunas neblinas. Los vientos soplarán desde el oeste al noreste a 10-40 km/h. Por la tarde, se incrementará la nubosidad, con vientos de noreste a 10-30 km/h y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.

Norte

La mínima será de 6°C y la máxima de 22°C. Durante la mañana, se registrarán cielos claros y algo nubosos, con neblinas y bancos de niebla en algunas áreas. Los vientos del oeste al noreste serán suaves, de 10-30 km/h, con periodos de calma. En la tarde y noche, la nubosidad aumentará y se prevén precipitaciones y tormentas, con vientos del noreste de 10-30 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Temas:

Inumet Uruguay Montevideo

Seguí leyendo

Las más leídas

Telemundo desvinculó a dos de sus figuras
TELEVISIÓN

Canal 12 desvinculó a dos figuras del informativo en medio de cambios en Telemundo

Oscar Ruggeri
COPA LIBERTADORES

La clara opinión de Óscar Ruggeri sobre el penal que le pitaron a Racing contra Peñarol en Copa Libertadores, y lo que dijo del árbitro; mirá el video

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

La grave acusación de Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, contra el árbitro Wilmar Roldán tras la clasificación de Racing en Copa Libertadores

Policía de Maldonado
HORROR

Quién era Luna, la niña nacida en Uganda que fue asesinada por su padre tras una consulta médica en Maldonado

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos