Meteorólogos e Inumet anuncian lluvias y pronostican cómo estará el tiempo este fin de semana largo con Noche de la Nostalgia

El fin de semana se extenderá hasta el lunes debido al feriado no laborable en conmemoración de la Declaratoria de la Independencia

21 de agosto 2025 - 11:32hs
20250331 Mal tiempo, nubes grises, temporal, clima, semaforo.
Foto: Inés Guimaraens

Tras las lluvias de esta semana, el Inumet anunció que las precipitaciones volverán para este viernes y se extenderán en parte del fin de semana largo en que transcurrirá la Noche de la Nostalgia.

Días pasados, distintos meteorólogos habían alertado por un ciclón extratropical que afectaría al país con lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes.

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó que este viernes estará "cubierto" con "precipitaciones y tormentas" en el área metropolitana. El organismo entiende que en las otras regiones del país, el tiempo estará similar, incluyendo el este, suroeste, centro sur y norte.

Para la jornada de este viernes, la mínima será de 11 °C y la máxima de 17 °C.

A su vez, el pronóstico es compartido por el meteorólogo Mario Bidegain coincidió con el pronóstico de lluvias para este viernes 22 de agosto.

Bidegain afirmó que en Montevideo se esperan precipitaciones de entre "5 a 10 milímetros", mientras que el porcentaje crece en la frontera con Brasil y sobre la costa atlántica, donde asciende a "entre 20 y 50 milímetros".

En la misma línea, el meteorólogo Nubel Cisneros espera un jueves con aumento de temperatura y la vuelta a las lluvias el viernes.

En el informe del tiempo que brindó a Subrayado de Canal 10 afirmó que la mañana de la próxima jornada tendrá "tormentas y lluvias", que persistirán en la tarde. Las condiciones mejorarán sobre la noche.

Cómo estará el tiempo el fin de semana largo de la Noche de la Nostalgia

Así estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia
Así estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia

Para el sábado 23 de agosto, en Montevideo Inumet espera "disminución de nubosidad", acompañado de "precipitaciones aisladas" y un día "ventoso". La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima de 13 °C.

El domingo 24, en la previa a la Noche de la Nostalgia, hay "nula" probabilidad de lluvias, mientras que las temperaturas oscilarán entre 4 °C y 15 °C.

El lunes, feriado no laborable por la Declaratoria de Independencia, también se espera una "nula" probabilidad de lluvia. Las temperaturas ascenderán un poco con respecto al domingo y se ubicarán entre los 7 °C y 17°C.

