Meteorólogos e Inumet anuncian lluvias y pronostican cómo estará el tiempo este fin de semana largo con Noche de la Nostalgia

Tras las lluvias de esta semana, el Inumet anunció que las precipitaciones volverán para este viernes y se extenderán en parte del fin de semana largo en que transcurrirá la Noche de la Nostalgia .

Días pasados, distintos meteorólogos habían alertado por un ciclón extratropical que afectaría al país con lluvias intensas, tormentas y vientos fuertes.

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronosticó que este viernes estará "cubierto" con "precipitaciones y tormentas" en el área metropolitana. El organismo entiende que en las otras regiones del país, el tiempo estará similar, incluyendo el este, suroeste, centro sur y norte.

Para la jornada de este viernes, la mínima será de 11 °C y la máxima de 17 °C .

#lluvia en 24 horas prevista por COSMO7 sobre sur #Brasil, #Uruguay y E de #Argentina, para VIE22ago. Se esperan lluvias entre 20 y 50 mm sobre frontera URU/BRA y costa atlántica de Uruguay. Para Montevideo se esperan de 5 a 10 mm. — Mario Bidegain (@mario_bidegain) August 21, 2025

A su vez, el pronóstico es compartido por el meteorólogo Mario Bidegain coincidió con el pronóstico de lluvias para este viernes 22 de agosto.

Bidegain afirmó que en Montevideo se esperan precipitaciones de entre "5 a 10 milímetros", mientras que el porcentaje crece en la frontera con Brasil y sobre la costa atlántica, donde asciende a "entre 20 y 50 milímetros".

En la misma línea, el meteorólogo Nubel Cisneros espera un jueves con aumento de temperatura y la vuelta a las lluvias el viernes.

En el informe del tiempo que brindó a Subrayado de Canal 10 afirmó que la mañana de la próxima jornada tendrá "tormentas y lluvias", que persistirán en la tarde. Las condiciones mejorarán sobre la noche.

Cómo estará el tiempo el fin de semana largo de la Noche de la Nostalgia

-lcm5453-jpg..webp Así estará el tiempo en la Noche de la Nostalgia Foto; Leonardo Carreño.

Para el sábado 23 de agosto, en Montevideo Inumet espera "disminución de nubosidad", acompañado de "precipitaciones aisladas" y un día "ventoso". La temperatura mínima será de 7 °C y la máxima de 13 °C.

El domingo 24, en la previa a la Noche de la Nostalgia, hay "nula" probabilidad de lluvias, mientras que las temperaturas oscilarán entre 4 °C y 15 °C.

El lunes, feriado no laborable por la Declaratoria de Independencia, también se espera una "nula" probabilidad de lluvia. Las temperaturas ascenderán un poco con respecto al domingo y se ubicarán entre los 7 °C y 17°C.