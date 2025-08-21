Venta de libretas de conducir en Cerro Largo: hay tres condenados y otras cinco personas continúan imputadas

La Justicia condenó a tres personas por la venta ilegal de más de 8.900 libretas de conducir en el Municipio de Isidoro Noblía , un pueblo de Cerro Largo de alrededor de 3.000 habitantes.

Una de las personas recientemente condenadas está con prisión , mientras que las otras dos con libertad a prueba .

Además hay otras cinco personas , tres son funcionarios municipales, que fueron imputados por el caso.

Dos de los imputados (uno de ellos funcionario municipal) irán a prisión preventiva por 180 días , mientras que los otros tres pasarán en arresto domiciliario total el mismo plazo.

La fiscal de Cerro Largo María Siqueira es quien investiga el caso y quien lo catalogó como "corrupción pública", por el que los implicados fueron formalizados por los delitos de "cohecho calificado, falsificación de documento público y asociación para delinquir".

Siqueira afirmó que distintas personas de varios departamentos "extraían libretas de conducir pagando sumas indebidas a los funcionarios públicos".

Más de 8.900 libretas a un precio de $ 15.000

La situación apunta a la existencia de una red de funcionarios públicos que durante los últimos tres años se dedicaban en el pueblo a vender libretas de conducir. Cada una de ellas eran vendidas a un precio de $ 15.000.

De acuerdo con los números que logró establecer el Ministerio Público, en los últimos tres años, se emitieron 8.900 documentos.

De ese total, de acuerdo con lo informado por Eduardo Preve en X y según pudo confirmar El Observador días atrás, 3.927 corresponden a la categoría de autos, camionetas y camiones chicos.

Alrededor de 1.000 libretas fueron emitidas para manejar maquinaría vial y 1.195 para motos.

El intendente Christian Morel, quien asumió el cargo recientemente, se mostró dispuesto a colaborar con la Justicia, aunque señaló que la problemática es "herencia" del "gobierno anterior".