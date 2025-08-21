Un hombre fue condenado por utilizar billetes entintados en casino de Pando: deberá cumplir libertad a prueba

Dinero entintado del cajero explotado Jefatura de Policía de Canelones

Un hombre de 26 años fue condenado a cumplir una pena de seis meses de prisión en régimen de libertad a prueba tras utilizar billetes entintados en el casino de Pando, informó la Jefatura de Policía de Canelones en un comunicado.

De acuerdo a las autoridades policiales del departamento canario, efectivos de la mencionada localidad intervinieron tras ser alertados sobre la utilización de billetes manchados con tinta en las máquinas del casino local.

Una vez en el lugar, los efectivos sorprendieron al joven de 26 años ingresando varios billetes entintados en una máquina tragamonedas. Tras la verificación, personal del casino constató que se trataba de cuatro billetes de mil y tres billetes de dos mil pesos uruguayos.

Al ser consultado al respecto, el hombre manifestó haber encontrado una bolsa con dinero en la vía pública, en la zona de Punta de Rieles, e intentó utilizar parte de ese efectivo en el establecimiento de juegos de azar.

Posteriormente fue detenido, conducido a dependencias policiales y posteriormente a una sede judicial, donde se lo condenó como autor penalmente responsable de un delito de receptación, motivo por el cual deberá cumplir una pena de seis meses de prisión bajo régimen de libertad a prueba.