Del "cangrejo murguista" a Ultratón: la primera transmisión de Uruguay Sub200 trajo memes y reacciones en redes

Este sábado comenzó la primera transmisión desde el fondo del mar uruguayo. La expedición Uruguay Sub200 –que zarpó el pasado 22 de agosto desde el puerto de Montevideo a bordo del buque científico Falkor (too) – mostró las primera imágenes en tiempo real de la vida subacuática.

Durante prácticamente un mes 37 investigadores explorarán el fondo marino del margen continental del Uruguay. La expedición es liderada por la Universidad de la República (Udelar) y cuenta con apoyo de instituciones de Argentina, Brasil, Chile, Alemania y Francia.

La travesía se extenderá hasta el 19 de septiembre , con datos en acceso abierto y divulgación diaria para todo público, y explorará zonas submarinas entre 200 y 3.500 metros de profundidad.

Serán siete cañones submarinos , entre ellos los de Montevideo, Piriápolis, José Ignacio y Cabo Polonio , además de 27 elevaciones submarinas .

#UruguaySUB200 | Hoy zarpó el Falkor (too) y el equipo científico ya se encuentra explorando las profundidades marinas de nuestro país

¡Seguí a @uruguaysub200 en Instagram para enterarte cuando comience la transmisión en vivo y conocer los secretos que revele el ROV… pic.twitter.com/AXAg6DQeDy — Universidad de la República (@Udelaruy) August 22, 2025



¡Seguí a @uruguaysub200 en Instagram para enterarte cuando comience la transmisión en vivo y conocer los secretos que revele el ROV… pic.twitter.com/AXAg6DQeDy — Universidad de la República (@Udelaruy) August 22, 2025

La transmisión de este sábado retenía la expectativa del los usuarios de internet, después de que la exploración del territorio submarino de Argentina dejara una serie de hallazgos que encendieron el interés científico en la población.

Ya en las horas previas a la transmisión uruguaya algunas publicaciones daban cuenta de su atención a la expedición, que se ha convertido en un hito para la investigación en las aguas nacionales.

-Porqué tan elegante Homero?

-Por que hoy vamos a conocer el fondito del mar uruguayo en vivo y en 4K, muchacho.



#UruguaySUB200 nomá pic.twitter.com/fb5nR2TEQi — Eduardo Regueira (@eduregueira) August 22, 2025

El crustáceo que se vino a exiliar a Uruguay luego de las misteriosas desapariciones en mar del plata https://t.co/kdMdPIXWnS pic.twitter.com/EiSt2DrCFC — Peteco Petaca (@petecopetaca) August 22, 2025

También hubo quienes ironizaron con la posibilidad de encontrar algunos de los productos característicos de la industria uruguaya entre las profundidades de sus aguas o a algunas de las figuras del medio local entre el fondo marino.

Ojalá que la expedición del Falkor esté buena y se encuentren cosas interesantes y desconocidas

El fondo del mar uruguayo: pic.twitter.com/Soz3MxMJav — La Martha Indignity (@LaMalaMartha) August 22, 2025



El fondo del mar uruguayo: pic.twitter.com/Soz3MxMJav — La Martha Indignity (@LaMalaMartha) August 22, 2025

Un usuario de la red social X compartió un meme en el que imaginaba la aparición del "Colorado de Omar". Conocido por su habilidad para figurar delante de las cámaras, en cualquier evento que concite la atención del público, entre los seres submarinos.

Ya llegan las primeras imágenes de #UruguaySUB200 pic.twitter.com/ykqGodXmUw — Gilbenn (@Gilbenn) August 22, 2025

El buque está equipado con el ROV SuBastian, que permite transmitir imágenes desde el fondo del mar en tiempo real, con cámaras, sensores y brazos robóticos en operación. Y esa característica le valió la comparación con otro personaje televisivo: Ultatón.

Tampoco faltaron las comparaciones con el programa infantil Bob Esponja ni las referencias futbolísticas.

#UruguaySUB200

En vivo desde el fondo del mar uruguayo pic.twitter.com/LrsoaM1l4R — Gilbenn (@Gilbenn) August 22, 2025

En vivo desde el fondo del mar uruguayo pic.twitter.com/LrsoaM1l4R — Gilbenn (@Gilbenn) August 22, 2025

Una vez iniciada la transmisión el chat de YouTube se llenó de comentarios de aliento y muestras de interés sobre la expedición.

Algunos de los primeros hallazgos bajo el mar incluyeron, según los internautas, a un "cangrejo murguista" y un "tiburón-yarará".