Expedición "Uruguay Sub200" se suspendió momentáneamente por fallas técnicas: "Nos toca hacer una pausa"

La expedición submarina "Uruguay Sub200" se suspendió de forma momentánea debido a "fallas técnicas" que experimentó la nave que realiza el recorrido.
"Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas", se lee en un comunicado publicado en la página oficial de la expedición en Instagram.
"Nos toca hacer una pausa", escribieron los encargados del recorrido, realizado por técnicos de la Universidad de la República (Udelar), que esperan que el problema "se solucione pronto" para poder "volver a explorar" el océano uruguayo.
"¡Gracias por todo el apoyo que nos están dando!", valoraron desde la expedición, que espera que sigan "acompañando" porque "este viaje aún no termina". "¡Vamo arriba!", se lee al final del comunicado.
WhatsApp Image 2025-08-24 at 17.39.37
El comunicado de Uruguay Sub200
Instagram de Uruguay Sub200
La campaña "Uruguay Sub 200" comenzó este viernes 22 de agosto y culminará el 19 de setiembre. Se trata de una expedición científica nacional que recorre zonas profundas del mar uruguayo para obtener datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos.
El objetivo es explorar zonas entre 200 y 3.500 metros, nunca antes observadas con este nivel de tecnología. La exploración tiene lugar en una franja del océano Atlántico frente a las costas sur y este del país, dentro de la Zona Económica Exclusiva uruguaya, en áreas definidas por su interés ecológico y geológico.