Expedición "Uruguay Sub200" se suspendió momentáneamente por fallas técnicas: "Nos toca hacer una pausa"

La expedición submarina " Uruguay Sub200 " se suspendió de forma momentánea debido a "fallas técnicas" que experimentó la nave que realiza el recorrido.

"Con mucha tristeza les contamos que estamos volviendo a puerto para arreglar algunas fallas técnicas" , se lee en un comunicado publicado en la página oficial de la expedición en Instagram.

"Nos toca hacer una pausa" , escribieron los encargados del recorrido, realizado por técnicos de la Universidad de la República ( Udelar ), que esperan que el problema "se solucione pronto" para poder "volver a explorar" el océano uruguayo.

"¡Gracias por todo el apoyo que nos están dando!", valoraron desde la expedición, que espera que sigan "acompañando" porque "este viaje aún no termina". "¡Vamo arriba!" , se lee al final del comunicado.

El comunicado de Uruguay Sub200 Instagram de Uruguay Sub200

La campaña "Uruguay Sub 200" comenzó este viernes 22 de agosto y culminará el 19 de setiembre. Se trata de una expedición científica nacional que recorre zonas profundas del mar uruguayo para obtener datos sobre biodiversidad, geología y procesos oceánicos.

El objetivo es explorar zonas entre 200 y 3.500 metros, nunca antes observadas con este nivel de tecnología. La exploración tiene lugar en una franja del océano Atlántico frente a las costas sur y este del país, dentro de la Zona Económica Exclusiva uruguaya, en áreas definidas por su interés ecológico y geológico.