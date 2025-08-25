Los elogios del diario deportivo Marca a Federico Valverde en Real Madrid: "Autoridad blanca y el Gerrard de Xabi Alonso"

Federico Valverde volvió a jugar un partido sólido este domingo en la victoria de visitante de Real Madrid por 3-0 sobre Real Oviedo, que hacía 24 años que venía jugando en la Segunda división española, por la segunda fecha de LaLiga de España, y se mantienen punteros.

El uruguayo jugó en la mitad de la cancha y tuvo una chance clarísima, tras gran jugada, que sacó espectacularmente el arquero rival al córner.

Si bien Real Madrid ganó sus dos partidos jugados en LaLiga de España, salvo por momentos, no es el equipo arrollador que era con su técnico anterior, Carlo Ancelotti.

La prensa deportiva española, y más precisamente, el diario Marca, realizó un informe sobre el nuevo Federico Valverde.

"Valverde; autoridad blanca y el Gerrard de Xabi Alonso", titula el más prestigioso medio deportivo de España.

En el informe, entre otras cosas, indica que "con Lucas Vázquez y Luka Modric fuera del Madrid desde que acabó el Mundial de Clubes, la Liga arrancó para los blancos con el brazalete de capitán en el brazo izquierdo de Federico Valverde. El primer capitán es Carvajal, que pelea por recuperar las sensaciones y el sitio que tenía antes de lesionarse de extrema gravedad ante Villarreal, en octubre. El siguiente en la cadena de mando es ya Fede Valverde".

Y continúa: "Su autoridad ha ido creciendo con el paso de las temporadas. El chaval que debutó con el Madrid el 23 de octubre de 2018, en la victoria por 2-1 ante Viktoria Plzen en Chamartín, alcanzó en Oviedo los 325 partidos con la camiseta blanca. En ese tiempo, ha pasado del silencio del recién llegado a lograr que todos en la caseta pongan las orejas tiesas cuando lo oyen tomar la palabra".

"Con un rendimiento deportivo extraordinario, el papel de líder del charrúa tiene mucho que ver con lo que sucede fuera del campo. Hace tiempo que la afición de Real Madrid lo identifica como uno de los jugadores que mejor representan lo que es el club y que más lustre dan a la camiseta. Por algo, Kroos le entregó el ‘8’ en su despedida. El alemán no es de los que gastan gestos en vano", expresa la nota.

Y prosigue: "Xabi Alonso tardó poco en entender de primera mano qué es Valverde para su equipo. Y no eligió una figura menor para situar al lado de la incidencia del uruguayo en el equipo. 'Valverde me recuerda a Gerrard, con sus carreras, por como llega, por los perfiles. Estoy muy contento por entrenarle', explicó Xabi, para quien Gerrard es mucho más que un gran centrocampista. Él, como Torres, tiene a la leyenda de Liverpool en un pedestal, por lo que vivieron a su lado dentro del campo y por lo que aprendieron de Captain Fantastic fuera del verde".