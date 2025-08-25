Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / ESPAÑA

Los elogios del diario deportivo Marca a Federico Valverde en Real Madrid: "Autoridad blanca y el Gerrard de Xabi Alonso"

El volante uruguayo comenzó a todo tren, fiel a su estilo, una nueva temporada con los merengues en LaLiga de España; Los elogios del diario deportivo Marca a Federico Valverde en Real Madrid: "Autoridad blanca y el Gerrard de Xabi Alonso"

25 de agosto 2025 - 15:43hs
Federico Valverde con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga de España

Federico Valverde con Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga de España

Federico Valverde volvió a jugar un partido sólido este domingo en la victoria de visitante de Real Madrid por 3-0 sobre Real Oviedo, que hacía 24 años que venía jugando en la Segunda división española, por la segunda fecha de LaLiga de España, y se mantienen punteros.

Los elogios de la prensa española a Federico Valverde

Si bien Real Madrid ganó sus dos partidos jugados en LaLiga de España, salvo por momentos, no es el equipo arrollador que era con su técnico anterior, Carlo Ancelotti.

Su nuevo entrenador, Xabi Alonso, tiene otro estilo, aplica más la presión, aunque repite los pases de primera.

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

La prensa deportiva española, y más precisamente, el diario Marca, realizó un informe sobre el nuevo Federico Valverde.

"Valverde; autoridad blanca y el Gerrard de Xabi Alonso", titula el más prestigioso medio deportivo de España.

En el informe, entre otras cosas, indica que "con Lucas Vázquez y Luka Modric fuera del Madrid desde que acabó el Mundial de Clubes, la Liga arrancó para los blancos con el brazalete de capitán en el brazo izquierdo de Federico Valverde. El primer capitán es Carvajal, que pelea por recuperar las sensaciones y el sitio que tenía antes de lesionarse de extrema gravedad ante Villarreal, en octubre. El siguiente en la cadena de mando es ya Fede Valverde".

20250824 Federico Valverde de Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga de España
Federico Valverde de Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga de España

Federico Valverde de Real Madrid ante Real Oviedo por LaLiga de España

Y continúa: "Su autoridad ha ido creciendo con el paso de las temporadas. El chaval que debutó con el Madrid el 23 de octubre de 2018, en la victoria por 2-1 ante Viktoria Plzen en Chamartín, alcanzó en Oviedo los 325 partidos con la camiseta blanca. En ese tiempo, ha pasado del silencio del recién llegado a lograr que todos en la caseta pongan las orejas tiesas cuando lo oyen tomar la palabra".

"Con un rendimiento deportivo extraordinario, el papel de líder del charrúa tiene mucho que ver con lo que sucede fuera del campo. Hace tiempo que la afición de Real Madrid lo identifica como uno de los jugadores que mejor representan lo que es el club y que más lustre dan a la camiseta. Por algo, Kroos le entregó el ‘8’ en su despedida. El alemán no es de los que gastan gestos en vano", expresa la nota.

Y prosigue: "Xabi Alonso tardó poco en entender de primera mano qué es Valverde para su equipo. Y no eligió una figura menor para situar al lado de la incidencia del uruguayo en el equipo. 'Valverde me recuerda a Gerrard, con sus carreras, por como llega, por los perfiles. Estoy muy contento por entrenarle', explicó Xabi, para quien Gerrard es mucho más que un gran centrocampista. Él, como Torres, tiene a la leyenda de Liverpool en un pedestal, por lo que vivieron a su lado dentro del campo y por lo que aprendieron de Captain Fantastic fuera del verde".

Temas:

Federico Valverde real madrid Xabi Alonso Real Oviedo LaLiga de España Kroos

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre anunció cuándo vuelve a jugar Leonardo Fernández y dio su tajante respuesta sobre cambiar la localía por el pésimo estado del césped del Campeón del Siglo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos