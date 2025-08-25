"Una violación de las normas": Delgado reiteró que blancos convocarán a Negro al Parlamento sino remueve jefe de Policía de Río Negro

El presidente del directorio del Partido Nacional (PN), Álvaro Delgado , dijo que "hay una violación de las normas" en el caso del jefe de Policía de Río Negro, Sergio Solé, que participó de una actividad del Frente Amplio y reiteró que los blancos convocarán al ministro del Interior, Carlos Negro, al Parlamento en caso de que no se le pida la renuncia al jerarca policial.

“Ahí hay una violación de las normas que nos genera un retroceso, que le hace poco bien al Uruguay", dijo Delgado este lunes en rueda de prensa consignada por Subrayado de Canal 10.

Según Delgado, "se tenía ese tema como incorporado, no se mezclaba, la Policía no participaba en actividades políticas, ni el Ejército tampoco ".

"Así está previsto no solo en las normas sino es un tema ético de la función policial”, agregó el presidente del PN. Los blancos ya habían denunciado que Solé había violado el artículo 77 de la Constitución de la República , entre otras reglamentaciones, cuando asistió a un actividad de la coalición de izquierda en Young.

Este artículo establece que los "funcionarios policiales", entre otros trabajadores públicos, "deberán abstenerse, bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos, de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político, salvo el voto".

Desde el Ministerio del Interior afirman que Solé pasó a retiro hace ocho años, por lo que ya no está contemplado dentro de las normas que rigen para un funcionario policial.

Fuentes de la cartera señalan que, según el artículo 36 de la Ley Orgánica Policial, un deber inherente es "abstenerse, mientras no pase a situación de retiro, de toda actividad política, pública o privada, salvo el voto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución de la República".

Delgado fue consultado este lunes por el caso y respondió que “más allá de que esté retirado, participó en actividad del Frente Amplio". "A nosotros nos parece inaceptable. Está fuera de la norma y de la ética”, agregó el exsenador blanco.

"Creemos que el ministro del Interior le tiene que pedir la renuncia inmediatamente (...) si no lo hace el PN va a convocarlo al Parlamento", sentenció.

En la misma línea se había expresado el diputado blanco Pablo Abdala, quien preside la Comisión de Seguridad de la Cámara de Representantes.

"Si el ministro (del Interior) ratificara al funcionario policial, lo voy a convocar directamente a comisión", había dicho Abdala en diálogo con El Observador.

"Es una posición que hemos consultado con el Partido Colorado y el Partido Independiente, que también la integran", agregó el dirigente blanco en esa oportunidad.