"Es retroceder un siglo": blancos piden la remoción del jefe de Policía de Río Negro por concurrir a una actividad política del FA en Young

El jefe de Policía de Río Negro , Sergio Solé , concurrió a una instancia de la agrupación de gobierno del Frente Amplio (FA) de este departamento y desde el Partido Nacional salieron a pedirle al ministro del Interior, Carlos Negro , la remoción del jerarca .

La reunión transcurrió en esta semana con el fin de analizar "acciones que los gobiernos nacional y departamental están llevando adelante", según informó en primera instancia el diario El País. El departamento de Río Negro fue uno de los cuatro en los que la izquierda triunfó en las elecciones pasadas, cuando Guillermo Levratto fue electo como intendente.

Desde la oposición cuestionaron que se están violando varias reglamentaciones, entre ellas el artículo 77 de la Constitución de la República.

Este artículo establece que los "funcionarios policiales" , entre otros trabajadores públicos, "deberán abstenerse , bajo pena de destitución e inhabilitación de dos a diez años para ocupar cualquier empleo público, de formar parte de comisiones o clubes políticos , de suscribir manifiestos de partido, autorizar el uso de su nombre y, en general, ejecutar cualquier otro acto público o privado de carácter político , salvo el voto".

El representante nacionalista Pablo Abdala es quien preside la Comisión de Seguridad de Diputados y aseguró que están esperando "el transcurso del fin de semana" para saber que determinación toma Negro.

"Si el ministro (del Interior) ratificara al funcionario policial, lo voy a convocar directamente a comisión", dijo Abdala en diálogo con El Observador.

"Es una posición que hemos consultado con el Partido Colorado y el Partido Independiente, que también la integran", agregó el dirigente blanco.

El senador del Partido Nacional, Javier García, reaccionó en el mismo sentido que Abdala. "O es jefe de Policía o dirigente político. Volver a una policía política donde el jefe hace militancia partidaria, da charlas en comités y enfrenta a otros partidos es retroceder un siglo y amenazar las garantías individuales de quienes no piensan como él", escribió García en redes sociales.

"El ministro es responsable de hacer cumplir la Constitución", agregó el senador y también respaldó a la diputada de Río Negro Mercedes Long, otra de las representantes blancas que criticó a Solé.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JavierGarcia_Uy/status/1959247581084516757&partner=&hide_thread=false R.Negro: o es jefe de Policía o dirigente político. Volver a una policía política donde el jefe hace militancia partidaria, da charlas en comités y enfrenta a otros partidos es retroceder un siglo y amenazar las garantías individuales de quienes no piensan como el. Ministro es… — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 23, 2025

El diputado del Partido Independiente, Gerardo Sotelo, también integra la comisión a la que podría ser citado Negro por este asunto.

"El oficialismo pasó del negacionismo, en el caso del presidente de ASSE, al descaro en el caso del jefe de Policía de Río Negro. El presidente Yamandú Orsi se comprometió a 'guardar y defender' la Constitución. Debe cesar a ambos funcionarios y tomar medidas para que su gobierno no vuelva a verse implicado en estos episodios", escribió en redes sociales.

La respuesta del Ministerio del Interior y del Frente Amplio de Río Negro

Desde el Ministerio del Interior afirman que Solé pasó a retiro hace ocho años, por lo que ya no está contemplado dentro de las normas que rigen para un funcionario policial.

Fuentes de la cartera señalan que, según el artículo 36 de la Ley Orgánica Policial, un deber inherente es "abstenerse, mientras no pase a situación de retiro, de toda actividad política, pública o privada, salvo el voto, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 77 de la Constitución de la República".

Por otra parte, la diputada del FA de Río Negro Sylvia Ibarguren también respaldó la presencia de Solé en la actividad de la coalición de izquierda.

"No estaría impedido para participar de una agrupación de gobierno", afirmó Ibarguren entrevistada por Subrayado de Canal 10.

"Una designación política es siempre una actividad política", agregó la representante del oficialismo.