/ Nacional / PRONÓSTICO

Metsul pronosticó masa de aire frío al norte del Uruguay traerá heladas y reducirá temperaturas: desde cuándo

Inumet ya había anunciado que en la jornada en que se celebra la Noche de la Nostalgia habrá "mucho frío"

23 de agosto 2025 - 9:23hs
El observatorio meteorológico brasileño Metsul pronosticó una masa de aire frío para el norte del Uruguay que traerá heladas y reducirá temperaturas este sábado.

El organismo afirmó que desde el comienzo de la semana hasta el martes la tendencia es que el centro de alta presión se desplace a Uruguay y a la provincia de Buenos Aires.

En el estado brasileño de Río Grande del Sur este sábado habrá una fuerte caída de la temperatura a raíz de un frente frío que avanza por el sur de Brasil con lluvia y con menor riesgo de tormentas aisladas.

Esta no será una masa de aire frío tan intensa como las de junio y julio ni de la de principios de agosto, que llegaron a provocar nevadas en los estados de Río Grande del Sur y Santa Catalina.

La tarde de este sábado en el estado fronterizo con Uruguay debería ser de 10ºC a 13ºC en la mayoría de las ciudades y registros inferiores a 10ºC en varios municipios.

Por otra parte, el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó cómo estará el fin de semana largo, que va desde el viernes 22 al lunes 25 de agosto. En la jornada en que se celebra la Noche de la Nostalgia habrá "mucho frío".

Para el viernes reposa en el país un aviso especial a la población por "tormentas fuertes y puntualmente severas".

El sábado, el viento rotará al sur y comenzará a "disminuir" la nubosidad. Esto, además, provocará un descenso de las temperaturas, aseguran. Para las zonas costeras prevén una jornada "bastante ventosa".

Para el domingo, día en el que se celebra la Noche de la Nostalgia, el cielo estará "despejado" con una "buena" presencia de sol en la tarde. Para la noche, las temperaturas se mantendrán bajas.

