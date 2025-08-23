Boca Juniors rechazó una oferta por Miguel Merentiel: mirá que equipo pretende al delantero uruguayo

Miguel Merentiel es una pieza clave en el equipo de Miguel Ángel Russo y uno de los jugadores más queridos por el hincha de Boca Juniors , además de ser uno de los que mejor rendimiento viene mostrando desde el Mundial de Clubes .

A pocos días de que se cierre el mercado de pases, a Boca Juniors llegó un sondeo informal que podría llegar a mover la estructura ya que el futbolista apuntado por un club del exterior es uno de los titulares indiscutidos para Russo.

Según las informaciones, un equipo de Emiratos Árabes Unidos que estaría dispuesto a desembolsar 7 millones de dólares por su ficha. Desde el club afirman que no se trató de una propuesta formal que llegó al club, sino más que un acercamiento informal. El xeneize avisó que solo analizará la propuesta si llega un mail membretado .

Sin embargo, la suma que se llegó a hablar que podría ofrecer el equipo de Emiratos Árabes, no es la deseada por Boca y la considera insuficiente.

Merentiel es uno de los jugadores a los que Russo más utilizó desde que volvió a la institución: disputó los nueve encuentros que el DT lleva dirigidos en el que es su tercer ciclo en el club (su único gol se lo convirtió al Bayern Múnich en el Mundial de Clubes).

La postura de Boca Juniors

Ya sin el Consejo de Fútbol, los encargados de analizar cualquier oferta que llegue por algún jugador son Marcelo Delgado y Juan Román Riquelme, el presidente. Ambos ya están al tanto y Merentiel ya les expresó su deseo de emigrar en algún momento por una oferta que le sirva al club, ya que el uruguayo aún no pudo hacer esa diferencia económica.

Además, tienen en consideración que a pesar de su valía y rendimiento dentro del campo, el hecho de que cumpla 30 años en febrero próximo invita a pensar que su poder de reventa y su valor de mercado inevitablemente disminuirá conforme se acerque la finalización de su contrato, que es en diciembre de 2027.