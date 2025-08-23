Dólar
/ Nacional / ALERTA

Estafa en redes sociales: BCU alerta que recrean a Orsi con inteligencia artificial para promover esquemas fraudulentos

La maniobra utiliza al presidente y a otras autoridades del gobierno para promocionar esquemas fraudulentos de ahorro e inversión

23 de agosto 2025 - 10:15hs
20250324 Fachada del Banco Central del Uruguay, BCU.
Foto: Inés Guimaraens

El Banco Central del Uruguay (BCU) alertó por una estafa que circula en redes sociales donde se recrea al presidente de la República, Yamandú Orsi, con inteligencia artificial (IA) para promover esquemas fraudulentos de ahorro e inversión.

La estafa utiliza la imagen, voces y videos manipulados de otros integrantes del gobierno y de organismos públicos, además de Orsi.

Las autoridades piden "extremar las precauciones" y emitieron una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de estafas. Entre ellas, le piden a la población que se desconfíe "de promesas de ganancias rápidas o garantizadas", debido a que "ninguna inversión legítima puede asegurar retornos elevados sin riesgo".

A su vez, llaman a consultar "los canales oficiales" de la persona u organismo que este promocionando "un producto financiero".

"No comparta información personal o financiera a través de enlaces formularios no verificados", evitar "descargar aplicaciones desde enlaces en redes sociales o mensajes" y utilizar "siempre tiendas oficiales", son otras de las recomendaciones emitidas.

Como medida preventiva también le piden a la población consultar con una "entidad financiera" si hay "dudas sobre la legitimidad de una oferta".

Para verificar si una empresa o persona está debidamente inscripta ante la Superintendencia de Servicios Financieros del BCU, se puede explorar en el Buscador de Registros de la web de este banco.

Yamandú Orsi BCU Banco Central del Uruguay presidente de la República

