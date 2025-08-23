Dólar
Independiente

El descargo de Independiente tras los incidentes ante U de Chile en Libertadores: no hizo autocrítica y acusó al rival y a "delincuentes que se esconden detrás de un escudo"

Independiente publicó un video explicando y dando un mensaje luego de los incidentes ante U de Chile por Copa Sudamericana

23 de agosto 2025 - 12:31hs
Club Atlético Independiente

Independiente publicó un video en sus redes sociales explicando y repudiando lo sucedido en el estadio Libertadores de América entre los hinchas y los de la U de Chile, por la revancha de los octavos de final de la Copa Sudamericana, remarcando la iniciativa de la parcialidad visitante.

El video es un repaso y una línea del tiempo de los sucedido en su estadio, marcado como uno de los momentos que quedará en la historia negativa por los terribles actos de violencia que se vivieron entre las parcialidades.

El descargo completo de Independiente

"El 20 de agosto de 2025 quedará marcado como uno de los días más tristes y oscuros de la historia del fútbol argentino y continental. Lo que se vivió en el estadio de Independiente es algo que jamás pensamos que podríamos vivir. Una noche que debía ser de fútbol, terminó convertida en una pesadilla.

Los incidentes comenzaron cuando la parcialidad de la Universidad de Chile sembró la violencia que luego se multiplicó. Destruyeron las cámaras de seguridad, amenazaron y agredieron a trabajadores, arrasaron las instalaciones, rompieron los baños y utilizaron los escombros como armas.

Incidentes entre Independiente y U de Chile
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El presidente de Chile, Gabriel Boric, dijo que evalúan acciones contra seguidores argentinos y que no hubo "ni un solo hincha de Independiente detenido"

"Avísale a mi mamá que estoy bien": la frase de un chileno detenido en Argentina tras los incidentes en el Libertadores de América
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

"Avísale a mi mamá que estoy bien": la frase de un chileno detenido en Argentina tras los incidentes en el Libertadores de América; mirá el video

Piedras, proyectiles y bombas fueron lanzados contra hombres, mujeres y niños que habían ido a alentar a Independiente. El estadio fue atacado con una brutalidad sin precedentes.

Durante el primer tiempo se solicitó la suspensión del encuentro, pero el partido siguió a pesar de la violencia en la tribuna sur alta. Los desmanes de un ataque cobarde y planificado nunca se frenaron. Independiente quedó solo como tantas otras veces donde hinchas del fútbol argentino quedaron solos en las canchas propias y ajenas.

A pesar de que durante tres horas nuestros socios e hinchas sufrieron ataques con piedras y pirotecnia, responder con la misma moneda no puede ser una opción. Por eso nos estamos encargando de identificar a estos delincuentes que se esconden detrás de un escudo para expulsarlos como socios y solicitar que nunca más pisen una cancha de fútbol. Ya estamos colaborando con la justicia para lograrlo.

Lo que debía ser una fiesta de fútbol se transformó en caos y miedo. Hubo agresiones, hubo heridos, hubo dolor. También hubo dignidad, hubo socios y socias que se ayudaron entre sí, desconocidos, que se protegían mutuamente de los escombros y las butacas que caían cobardemente desde la tribuna.

Hubo médicos, socorristas y empleados que actuaron de inmediato para asistir a cada lesionado. El 20 de agosto quedará como uno de los días más tristes de la historia del fútbol argentino y sudamericano, pero será una oportunidad para que de acá en adelante nunca más un hincha argentino, sin importar el color de su camiseta, vuelva a quedar a merced de los violentos".

El partido ante Platense, cancelado

En la tarde del pasado viernes, se dio a conocer que el partido entre Independiente y Platense de este fin de semana, por la sexta fecha del Torneo Clausura, quedó suspendido y postergado por lo sucedido en el estadio Libertadores de América.

En primera instancia, se determinó que el estadio del Rojo quede clausurado y que el club debía hacer de local en otro recinto. Sin embargo, horas después se decidió que pueda jugar en su cancha pero sin público, aunque a última hora del viernes se llegó a la conclusión de que lo mejor era postergar el cotejo.

Temas:

Independiente U de Chile Estadio Libertadores de América Copa Sudamericana

