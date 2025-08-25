Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / ELIMINATORIAS

Sorpresa: Carlo Ancelotti dejó otra vez afuera a Neymar de la lista de la selección brasileña para las Eliminatorias, y no están Vinícius Jr., ni Rodrygo; estos son los 23 jugadores, con novedades

El entrenador italiano del Scratch, busca nuevos futbolistas; Sorpresa: Carlo Ancelotti dejó otra vez afuera a Neymar de la lista de la selección brasileña para las Eliminatorias, y no están Vinícius Jr., ni Rodrygo; estos son los 23 jugadores, con novedades

25 de agosto 2025 - 16:18hs
Carlo Ancelotti, el técnico de la selección de Brasil, en conferencia de prensa

Carlo Ancelotti, el técnico de la selección de Brasil, en conferencia de prensa

La ausencia de Vinícius Jr. y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos dos partidos de la clasificada selección de Brasil en las Eliminatorias sudamericana del Mundial 2026, ante Chile y Bolivia.

Había expectativa por el posible llamado a Neymar después de casi dos años de ausencia de cara a los encuentros contra Chile el 4 de setiembre y Bolivia cinco días después, pero finalmente no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti tras anunciar su llamado en Rio de Janeiro, más allá de que lo había reservado.

Esta es la segunda vez que el técnico italiano de Brasil dejó afuera a Neymar de la convocatoria.

El saludo de Luis Suárez a los hinchas de Nacional: sus hijos, orgullosos
NACIONAL

Luis Suárez es leyenda para el fútbol uruguayo y mundial, pero, ¿es leyenda de Nacional como dijo Flavio Perchman? Mirá lo que dijo la Inteligencia Artificial

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

El mediocampista Lucas Paquetá, de West Ham United de Inglaterra, y el atacante Joao Pedro, de Chelsea, son dos de las principales novedades en el listado.

Aquí está la lista definitiva de 23 jugadores:

Goleros:

Alisson
Bento
Hugo Souza

Defensas:

Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Alexsandro Ribeiro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Vanderson
Wesley

Volantes:

Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá

Delanteros:

Estêvão
Gabriel Martinelli
João Pedro
Kaio Jorge
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Raphinha
Richarlison

Temas:

selección de Brasil Carlo Ancelotti Neymar Vinícius Jr. Rodrygo Goes Eliminatorias Mundial 2026 Lucas Paquetá

Seguí leyendo

Las más leídas

Bruno Fitipaldo de la selección uruguaya de básquetbol ante Estados Unidos por la AmeriCup
AMERICUP

Histórico y épico batacazo de Uruguay sobre Estados Unidos por la AmeriCup para acercarse a cuartos de final

Ignacio Sosa
POSICIONES

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual: Peñarol le saca cinco puntos de ventaja a Nacional y recorta distancias en la clasificación acumulada

Maximiliano Silvera 
TORNEO CLAUSURA

Peñarol 2-0 River Plate: con goles de David Terans y Maximiliano Silvera, el manya ganó y dejó atrás su eliminación en Copa Libertadores

Diego Aguirre
PEÑAROL

Diego Aguirre anunció cuándo vuelve a jugar Leonardo Fernández y dio su tajante respuesta sobre cambiar la localía por el pésimo estado del césped del Campeón del Siglo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos