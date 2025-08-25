Sorpresa: Carlo Ancelotti dejó otra vez afuera a Neymar de la lista de la selección brasileña para las Eliminatorias, y no están Vinícius Jr., ni Rodrygo; estos son los 23 jugadores, con novedades

La ausencia de Vinícius Jr. y de nuevo la de Neymar marcan la convocatoria, repleta de novedades, que presentó este lunes el italiano Carlo Ancelotti para los últimos dos partidos de la clasificada selección de Brasil en las Eliminatorias sudamericana del Mundial 2026, ante Chile y Bolivia.
Había expectativa por el posible llamado a Neymar después de casi dos años de ausencia de cara a los encuentros contra Chile el 4 de setiembre y Bolivia cinco días después, pero finalmente no se concretó por "un pequeño problema" físico, según dijo Ancelotti tras anunciar su llamado en Rio de Janeiro, más allá de que lo había reservado.
Esta es la segunda vez que el técnico italiano de Brasil dejó afuera a Neymar de la convocatoria.
Una lista con nombres nuevos
Otro de los ausentes en la lista es el delantero de Real Madrid, Rodrygo, de quien se especulaba su salida del club, pero Xabi Alonso, el técnico merengue que sucedió a Carlo Ancelotti, lo colocó de entrada en el triunfo por 3-0 en su visita a Real Oviedo este domingo por la segunda fecha de LaLiga de España.
El mediocampista Lucas Paquetá, de West Ham United de Inglaterra, y el atacante Joao Pedro, de Chelsea, son dos de las principales novedades en el listado.
Aquí está la lista definitiva de 23 jugadores:
Goleros:
Alisson
Bento
Hugo Souza
Defensas:
Fabrício Bruno
Gabriel Magalhães
Marquinhos
Alexsandro Ribeiro
Alex Sandro
Caio Henrique
Douglas Santos
Vanderson
Wesley
Volantes:
Andrey Santos
Bruno Guimarães
Casemiro
Joelinton
Lucas Paquetá
Delanteros:
Estêvão
Gabriel Martinelli
João Pedro
Kaio Jorge
Luiz Henrique
Matheus Cunha
Raphinha
Richarlison