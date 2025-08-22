La selección uruguaya de básquetbol comienza a jugar la AmeriCup; mirá los rivales, días, horas, por dónde verla y el plantel celeste

La selección uruguaya de básquetbol que jugará la AmeriCup

La selección uruguaya de básquetbol se apronta para jugar la AmeriCup, la que se lleva a cabo en la capital de Nicaragua, Managua y un torneo en el que los dirigidos por Gerardo Jauri enfrentarán primeramente a tres rivales, comenzando con Brasil este sábado por la tarde.

El encuentro se disputará este sábado en el Polideportivo Alexis Argüello a la hora 16.10 de Uruguay.

El segundo encuentro será cuando comienza el lunes uruguayo, a la hora 0.10, contra Estados Unidos.

En el tercero enfrentará a Bahamas el martes a la hora 19.10.

Los tres primeros, los tres segundos y los dos mejores terceros jugarán cuartos de final el jueves que viene.

¿Por dónde ver los partidos de Uruguay en la AmeriCup?

Los encuentros que disputará Uruguay se podrán ver en DSports y en streaming, en DGO.

El plantel de la selección uruguaya

El siguiente es el plantel de la selección uruguaya de Gerardo Jauri, con el ingreso a último momento de Bernardo Barrera por el lesionado Gianfranco Espíndola:

Bruno Fitipaldo

Luciano Parodi

Santiago Véscovi

Patricio Prieto

Joaquín Rodríguez

Emiliano Serres

Bernardo Barrera

Nicolás Martínez

Juan Ducasse

Gonzalo Iglesias

Pablo Gómez

Mateo Bianchi