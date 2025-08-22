Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Básquetbol / BÁSQUETBOL

La selección uruguaya de básquetbol comienza a jugar la AmeriCup; mirá los rivales, días, horas, por dónde verla y el plantel celeste

Se viene un torneo que seguramente será atrapante con la selección uruguaya de básquetbol como uno de los animadores; comienza a jugar la AmeriCup; mirá los rivales, días, horas, por dónde verla y el plantel celeste

22 de agosto 2025 - 17:43hs
La selección uruguaya de básquetbol que jugará la AmeriCup

La selección uruguaya de básquetbol que jugará la AmeriCup

FOTO: @fubbuy

La selección uruguaya de básquetbol se apronta para jugar la AmeriCup, la que se lleva a cabo en la capital de Nicaragua, Managua y un torneo en el que los dirigidos por Gerardo Jauri enfrentarán primeramente a tres rivales, comenzando con Brasil este sábado por la tarde.

Los partidos que jugará Uruguay en la AmeriCup

Uruguay comenzará la AmeriCup jugando contra Brasil.

El encuentro se disputará este sábado en el Polideportivo Alexis Argüello a la hora 16.10 de Uruguay.

El segundo encuentro será cuando comienza el lunes uruguayo, a la hora 0.10, contra Estados Unidos.

Juan Izquierdo en el video de Nacional
FÚTBOL

El gesto de un exjugador de Peñarol que hoy recordó a Juan Izquierdo, quien el 22 de agosto pasado, defendiendo a Nacional se desvaneció y días después, perdió su vida

El avión privado en el que viajó Darwin Núñez hacia Riyadh, la capital de Arabia Saudita, para instalarse con su familia
ARABIA SAUDITA

El interior del lujoso avión privado en el que Darwin Núñez trasladó a su familia a Riyadh, la capital de Arabia Saudita, en donde vivirá para jugar en Al-Hilal

En el tercero enfrentará a Bahamas el martes a la hora 19.10.

Los tres primeros, los tres segundos y los dos mejores terceros jugarán cuartos de final el jueves que viene.

¿Por dónde ver los partidos de Uruguay en la AmeriCup?

Los encuentros que disputará Uruguay se podrán ver en DSports y en streaming, en DGO.

El plantel de la selección uruguaya

El siguiente es el plantel de la selección uruguaya de Gerardo Jauri, con el ingreso a último momento de Bernardo Barrera por el lesionado Gianfranco Espíndola:

Bruno Fitipaldo
Luciano Parodi
Santiago Véscovi
Patricio Prieto
Joaquín Rodríguez
Emiliano Serres
Bernardo Barrera
Nicolás Martínez
Juan Ducasse
Gonzalo Iglesias
Pablo Gómez
Mateo Bianchi

Temas:

selección uruguaya selección uruguaya de básquetbol básquetbol Gerardo Jauri

Seguí leyendo

Las más leídas

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Francisco Paco Casal se reúne con la AUF en el Estadio Centenario por los derechos de televisación del fútbol uruguayo el 4 de junio de 2025
FÚTBOL URUGUAYO

Tenfield anunció acciones legales en caso de que la AUF haga la licitación de los derechos de TV del fútbol uruguayo por pliegos y confirmó que se presentará al llamado

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú
SELECCIÓN URUGUAYA

El importante jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa que vuelve a quedar afuera de la convocatoria de su equipo a menos de dos semanas para Uruguay vs Perú

Maximiliano Olivera
PEÑAROL

Maximiliano Olivera: la verdadera razón por la que Peñarol le pidió disculpas a Aerolíneas Argentinas

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos