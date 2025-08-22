Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
13°C
muy nuboso
Domingo:
Mín 
Máx  14°

Siguenos en:

/ Nacional / CONTRABANDO

Camión que llegó desde Brasil traía de contrabando cargamento de papas y cebolla: estaba debajo de presunta carga de choclos

Los responsables ya fueron derivados a la Justicia para esclarecer los hechos

22 de agosto 2025 - 19:46hs
Cargmento de papas y cebolla de contrabando que ingresó desde Brasil

Cargmento de papas y cebolla de contrabando que ingresó desde Brasil

Cargmento de papas y cebolla de contrabando que ingresó desde Brasil

Cargmento de papas y cebolla de contrabando que ingresó desde Brasil

Foto: cedida a El Observador

Un camión que llegó desde Brasil a Uruguay traía de contrabando un "voluminoso" cargamento de papas y cebollas fue interceptado por una inspección en la Aduana de Rivera.

El vehículo traía una presunta carga de choclos, pero debajo le encontraron las otras verduras en el registro que se realizó durante la madrugada.

Los responsables ya fueron derivados a la Justicia para esclarecer los hechos.

Más noticias
MGAP: nueva normativa regula la importación de abejas reinas en el país.
GRANJA

La medida del MGAP sobre las abejas reinas, el riesgo del contrabando y lo que pidieron los apicultores

Camioneta de dirigente blanco de Salto
CONTRABANDO

Presidente de la juventud blanca en Salto fue condenado por contrabando de más de 6.800 huevos de gallina desde Brasil

El hecho se dio en la frontera con Brasil, días después de que un dirigente del Partido Nacional de Salto fuera condenado por contrabando de más de 6.800 huevos de gallina, también desde el país norteño.

Presidente de la juventud blanca en Salto fue condenado por contrabando de más de 6.800 huevos de gallina desde Brasil

Camioneta de dirigente blanco de Salto
Camioneta de dirigente blanco de Salto

Camioneta de dirigente blanco de Salto

Lucas Trindade, edil de Salto y presidente de la Juventud blanca de ese departamento, fue condenado por la Justicia por intentar contrabandear unos 6.817 huevos de gallina desde Brasil.

Trindade había sido electo como edil para este período y había declarado en un medio local que pasaría a estar a cargo de la Secretaría de Juventud del gobierno de Carlos Albisu.

El dirigente blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados, en los que deberá residir en si domicilio, entre otras cuestiones.

Temas:

camión Brasil contrabando Papa Cebolla choclo Uruguay Brasileño

Seguí leyendo

Las más leídas

Foto de la incautación que hizo la Intendencia de Montevideo
INTENDENCIA

"Acá está pasando algo más que hay que investigar": los miles de medicamentos que incauta la Intendencia de Montevideo año a año

ignacio Martirené
TELEVISIÓN

El primer mensaje de Ignacio Martirené tras su desvinculación de Canal 12: "Estoy muy conmovido"

Mario Bardanca y José Carlos Álvarez de Ron
RADIO

El mensaje entre lágrimas de Mario Bardanca para José Carlos Álvarez de Ron en el programa que comparten y un cuestionamiento a Canal 12: "Hay que replantearse un montón de cosas"

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio
VIOLENCIA EN EL FÚTBOL

El periodista argentino Mariano Closs destacó a Ignacio Ruglio por su decisión en Peñarol vs Racing, tras los incidentes en Independiente vs Universidad de Chile; mirá lo que dijo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos