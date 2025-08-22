Camión que llegó desde Brasil traía de contrabando cargamento de papas y cebolla: estaba debajo de presunta carga de choclos

Cargmento de papas y cebolla de contrabando que ingresó desde Brasil

Un camión que llegó desde Brasil a Uruguay traía de contrabando un "voluminoso" cargamento de papas y cebollas fue interceptado por una inspección en la Aduana de Rivera .

El vehículo traía una presunta carga de choclos , pero debajo le encontraron las otras verduras en el registro que se realizó durante la madrugada .

Los responsables ya fueron derivados a la Justicia para esclarecer los hechos.

El hecho se dio en la frontera con Brasil, días después de que un dirigente del Partido Nacional de Salto fuera condenado por contrabando de más de 6.800 huevos de gallina , también desde el país norteño.

Lucas Trindade, edil de Salto y presidente de la Juventud blanca de ese departamento, fue condenado por la Justicia por intentar contrabandear unos 6.817 huevos de gallina desde Brasil.

Trindade había sido electo como edil para este período y había declarado en un medio local que pasaría a estar a cargo de la Secretaría de Juventud del gobierno de Carlos Albisu.

El dirigente blanco fue sentenciado a un año de régimen de libertad a prueba por reiterados delitos de receptación especialmente agravados, en los que deberá residir en si domicilio, entre otras cuestiones.