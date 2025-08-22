Dólar
/ Nacional / ILUMINACIÓN

Así es la nueva iluminación del Palacio Legislativo en conmemoración de los 100 años del edificio: mirá las fotos

La vicepresidenta de la República aseguró que es el primer edificio con una iluminación 360° del Uruguay

22 de agosto 2025 - 21:53hs
Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Foto: redes sociales de Carolina Cosse
Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Foto: redes sociales de Carolina Cosse
Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Foto: redes sociales de Carolina Cosse
Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Foto: redes sociales de Carolina Cosse
Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Foto: Poder Legislativo
Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Nueva iluminación del Palacio Legislativo

Foto: Poder Legislativo

Con motivo del siglo de existencia del Palacio Legislativo, la vicepresidenta de la República Carolina Cosse junto a otras autoridades inauguraron la nueva iluminación externa del edificio.

El edificio cumple 100 años este lunes 25 de agosto, fecha en la que también se celebra el bicentenario de la Declaratoria de Independencia, por lo que el Poder Legislativo programó una serie de festejos, tras el fallido evento musical con 20 artistas contratados.

Este viernes se presentó la iluminación 360° del edificio centenario. "Lo hemos iluminado todo alrededor es el único edificio 360 que tiene el Uruguay", dijo Cosse en rueda de prensa consignada por Telenoche de Canal 4.

"Es importante que la casa de la democracia, que es un faro de luz, la podamos iluminar con las tecnologías actuales", agregó la vicepresidenta. Con la obra también se busca "darle otra vida al barrio para estar acá y ver los cambios de luces".

La iluminación podrá ser con luz blanca, como también con luces de otros colores. El objetivo es que "el Palacio pueda acompañar eventos del Uruguay, de la ciudad o internacionales, vistiéndose con distinta luz según la ocasión", contó Cosse.

La intervención incluye la instalación de 104 luminarias lineales en el basamento de granito y 70 luminarias en las columnas de mármol. En el basamento de la avenida Libertador se colocaron 8 proyectores y en las columnas de alumbrado frontal sumaron 6 luminarias tipo proyector.

Además se colocaron 38 luminarias lineales LED lineales en la fachada de Libertador (ventanas y ornamentos), y 22 luminarias lineales en el coronamiento superior de la fachada.

La exintendenta de la capital agradeció a los trabajadores del Palacio que se desempeñaron "en conjunto con la Intendencia de Montevideo" para realizar la obra.

El próximo lunes 25 de agosto también se llevará a cabo una sesión de la Asamblea General como parte del los festejos.

Para este sábado se tenían planeado los espectáculos musicales por un costo aproximado de US$ 200.000, pero ante los reparos que llegaron desde la oposición e incluso desde el propio oficialismo, este evento se canceló.

