Senadores del FA defendieron a Cosse por acto del centenario del Palacio Legislativo: "Expresiones irrespetuosas por representantes de uno de los partidos"

La bancada de senadores del Frente Amplio ( FA ) difundió un comunicado "llamando al respeto" de la institucionalidad del país, tras las críticas efectuadas por parte de legisladores de la oposición contra a la vicepresidente de la República, Carolina Cosse , luego de que se conociera su idea (ahora retirada) de realizar varios espectáculos musicales por un costo aproximado de US$ 200.000 .

La idea de la vicepresidenta era que durante el sábado 23 se realizara un espectáculo musical en la explanada con la participación de varios artistas de renombre . Sin embargo, y luego de varias críticas, el FA definió dar marcha atrás a la iniciativa.

En este marco, los senadores frentistas emitieron un comunicado en redes sociales donde defendieron a la vicepresidenta ante varias "expresiones públicas irrespetuosas" de legisladores de la oposición.

Según exponen, esta conmemoración debe de ser una "instancia de unidad" , celebración democrática y "reconocimiento institucional por encima de cualquier diferencia partidaria o personal" .

"El centenario del edificio del Palacio Legislativo debe ser una oportunidad para celebrar la democracia, su historia y sus símbolos, con altura, respeto y sentido republicano", comentaron.

Por ello, lamentaron haber escuchado "expresiones públicas irrespetuosas realizadas por representantes de uno de los partidos de la oposición".

Estos dichos significan, a su entender, una "inadmisibles agresiones a la persona" y a la investidura institucional de la vicepresidenta, que "contravienen el marco de valores de diálogo y conducta ética que debe guiar las relaciones interpartidarias", agregaron.

Por este motivo hacen un "llamado al respeto" de la institucionalidad republicana que es la "base de nuestro sistema democrático".

Los dichos de Cosse y las críticas del Partido Nacional

Días atrás, la vicepresidenta Cosse habló sobre la polémica relacionada con la celebración de los 100 años del Palacio Legislativo y comentó que, aunque la oposición tiene "tonos diferentes", el Partido Nacional "tiene graves problemas internos".

Además, destacó que en la elección de su presidente, el Partido Nacional "han tenido abucheos. Se abuchean entre ellos".

Tras estas palabras, varios legisladores blancos salieron a cruzarlas, entre ellos el exministro de Defensa y senador nacionalista, Javier García.

"La ingeniera (Carolina) Cosse tiene un problema que es consigo misma: no es republicana, tiene un pensamiento típicamente autoritario", sostuvo el legislador blanco en entrevista con Canal 5.

En la misma línea, agregó que la vicepresidenta "no soporta el pensamiento diferente".

"Tiene una historia de ser una gastadora compulsiva con plata ajena: empezó con el Antel Arena, que valió dos o tres veces más de lo que dijo que iba a salir y fundió la Intendencia de Montevideo. Es decir, todo lo que toca Cosse, lo funde", acusó el senador.

A juicio de García, la vicepresidenta de la República "tiene esa compulsión por el gasto faraónico con plata ajena".

"A lo que plantea, que es tener una fiesta, su fiesta faraónica, y gastar decenas, cientos de miles de dólares, nosotros le decimos que hay que ser austeros, porque no es la plata que genera Cosse, es la plata de la gente", apuntó.

En tal sentido, subrayó que "hay que hacer exactamente lo contrario de lo que ella está habituada a hacer, usar con austeridad los dineros públicos".

Cosse ataca al @PNACIONAL suele pasar que las personas autoritarias no soportan la crítica democrática. El Parlamento no es una monarquía. La vice presidenta es una gastadora compulsiva de plata ajena. Todo lo que toca lo funde. Lo hizo con la IMM(pregúntele a Bergara), antel… pic.twitter.com/kfOLdiMT98 — Javier García (@JavierGarcia_Uy) August 8, 2025

El presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, opinó en su cuenta de X que Cosse "no debería opinar sobre la interna de otro partido".

"Llama la atención su preocupación por la del Partido Nacional, cuando la cancelación fue resuelta por su propio partido, debido a conflictos internos", respondió.

"En el Partido Nacional las diferencias se resuelven con diálogo y unidad. Nuestra prioridad es construir una propuesta seria y responsable, enfocada en resolver los problemas de la gente", cerró el dirigente blanco.

La vicepresidenta @CosseCarolina no debería opinar sobre la interna de otro partido. Llama la atención su preocupación por la del @PNACIONAL, cuando la cancelación fue resuelta por su propio partido, debido a conflictos internos.



En el Partido Nacional las diferencias se… https://t.co/BaDuED8R80 — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) August 8, 2025

El diputado Juan Martín Rodríguez dijo por su parte que "si podía existir alguna duda, se encargó de disiparla: cuanto le dolió no poder hacer lo que se le ocurra… Con su plata haga lo que quiera, con la de todos los uruguayos, aunque le disguste, estará el Partido Nacional para controlarla!".

Quien se suscribió a las palabras del representante de la Lista 71 fue la senadora Graciela Bianchi, que compartió la publicación en su cuenta de X con el mismo encabezado.

Si podía existir alguna duda, se encargó de disiparla: *cuanto le dolió no poder hacer lo que se le ocurra…*



*Con su plata haga lo que quiera, con la de todos los uruguayos, aunque le disguste, estará el Partido Nacional para controlarla!*https://t.co/MkjCPfAWkB — Graciela Bianchi (@gbianchi404) August 8, 2025

El exedil de Por La Patria, Javier Barrios Bove, opinó que Cosse "se tiene que lavar la boca antes de hablar del Partido Nacional".

"Ella está acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo y a dilapidar los dineros públicos como hizo en Antel y en la Intendencia de Montevideo a la cual dejó fundida", agregó.