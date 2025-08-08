Entre "pensamiento autoritario" y "gastadora compulsiva", blancos salen al cruce por declaraciones de Cosse

Este viernes distintos dirigentes nacionalistas respondieron a la acusación de la vicepresidenta de la República , Carolina Cosse , quien sostuvo que el Partido Nacional "tiene graves problemas internos" y que " se abuchean entre ellos ", todo esto tras la postergación de la fiesta musical por el centenario del Palacio Legislativo .

El exministro de Defensa y senador nacionalista , Javier García , fue uno de los primeros en manifestarse al respecto. " La ingeniera (Carolina) Cosse tiene un problema que es consigo misma: no es republicana, tiene un pensamiento típicamente autoritario ", sostuvo el legislador blanco en entrevista con Canal 5.

En la misma línea, agregó que la vicepresidenta " no soporta el pensamiento diferente ".

POLÉMICA Cosse habló de "castillo de naipes" y "novela" tras sus dichos sobre el Partido Nacional por celebración en el Palacio Legislativo

" Tiene una historia de ser una gastadora compulsiva con plata ajena : empezó con el Antel Arena , que valió dos o tres veces más de lo que dijo que iba a salir y fundió la Intendencia de Montevideo . Es decir, todo lo que toca Cosse, lo funde", acusó el senador.

A juicio de García, la vicepresidenta de la República "tiene esa compulsión por el gasto faraónico con plata ajena".

"A lo que plantea, que es tener una fiesta, su fiesta faraónica, y gastar decenas, cientos de miles de dólares, nosotros le decimos que hay que ser austeros, porque no es la plata que genera Cosse, es la plata de la gente", apuntó.

En tal sentido, subrayó que "hay que hacer exactamente lo contrario de lo que ella está habituada a hacer, usar con austeridad los dineros públicos".

El presidente del Directorio nacionalista, Álvaro Delgado, opinó en su cuenta de X que Cosse "no debería opinar sobre la interna de otro partido".

"Llama la atención su preocupación por la del Partido Nacional, cuando la cancelación fue resuelta por su propio partido, debido a conflictos internos", respondió.

"En el Partido Nacional las diferencias se resuelven con diálogo y unidad. Nuestra prioridad es construir una propuesta seria y responsable, enfocada en resolver los problemas de la gente", cerró el dirigente blanco.

El diputado Juan Martín Rodríguez dijo por su parte que "si podía existir alguna duda, se encargó de disiparla: cuanto le dolió no poder hacer lo que se le ocurra… Con su plata haga lo que quiera, con la de todos los uruguayos, aunque le disguste, estará el Partido Nacional para controlarla!".

Quien se suscribió a las palabras del representante de la Lista 71 fue la senadora Graciela Bianchi, que compartió la publicación en su cuenta de X con el mismo encabezado.

El exedil de Por La Patria, Javier Barrios Bove, opinó que Cosse "se tiene que lavar la boca antes de hablar del Partido Nacional".

"Ella está acostumbrada a hacer y deshacer a su antojo y a dilapidar los dineros públicos como hizo en Antel y en la Intendencia de Montevideo a la cual dejó fundida", agregó el curul.

Qué había dicho Carolina Cosse

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, habló sobre la polémica relacionada con la celebración de los 100 años del Palacio Legislativo y comentó que, aunque la oposición tiene "tonos diferentes", el Partido Nacional "tiene graves problemas internos". Además, destacó que en la elección de su presidente, el Partido Nacional "han tenido abucheos. Se abuchean entre ellos".

Cosse agregó que, "frente a una situación de una interna que no resuelven, vieron que a veces la mejor defensa es un buen ataque, y creo que en ese marco de sus problemas internos no resueltos, optan por criticar al gobierno". También mencionó que "mientras no resuelvan su interna creo que vamos a estar sujetos a una ola" y que no todo el Partido Nacional tiene esa postura, ya que existen figuras dentro de esa fuerza política con otra actitud hacia el gobierno.

La vicepresidenta concluyó diciendo que "los otros partidos han tenido otra actitud, otro tono en todos los temas, como el Partido Colorado, Cabildo Abierto y el Partido Independiente", y enfatizó que "es un problema del Partido Nacional". Finalmente, afirmó que "lo importante acá es que el sistema político tenga la madurez suficiente para entender que el aniversario del Palacio Legislativo no es solo el aniversario de la construcción de un edificio, es el aniversario de un proceso que llevó adelante el Uruguay".

El tema de fondo

La vicepresidenta de la República, Carolina Cosse, había propuesto la realización de varios espectáculos musicales para conmemorar los 100 años del Palacio Legislativo, con un costo aproximado de US$ 200.000. Sin embargo, tras la controversia generada por los altos costos y las críticas recibidas, el Frente Amplio decidió dar marcha atrás con la iniciativa.

La idea original de Cosse era realizar un espectáculo musical el sábado 23 con la participación de varios artistas de renombre, pero esta propuesta fue rechazada por diversos legisladores, incluidos miembros del Frente Amplio, preocupados por el costo del evento. Ante la falta de consenso, el partido decidió cancelar la fiesta.

El senador blanco Javier García criticó la propuesta de Cosse, afirmando que "no hubo mejor idea que la que tuvo la presidencia de la Asamblea General, la ingeniera Cosse, de hacer gran festejo y caro". García rechazó la idea de un evento tan costoso, calificándolo de "cara e injustificada", y señaló que el Partido Nacional no apoyaría la iniciativa. Según el senador, el Palacio Legislativo se honra por la "honradez de sus legisladores" y no requiere fiestas para celebrarlo.

Como alternativa, el Partido Nacional propuso no gastar tanto dinero y en su lugar utilizar el momento para "reconocer" y "estimular" a las personas dedicadas a la cultura y el arte en los 19 departamentos del país.