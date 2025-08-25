Dólar
/ Nacional / ACCIDENTE

Un tripulante uruguayo fue rescatado por un helicóptero de la Armada tras sufrir un golpe en el pecho

El hombre de 46 años fue trasladado inicialmente al Hospital Policial y posteriormente lo derivaron al centro médico del Círculo Católico

25 de agosto 2025 - 16:08hs
Tripulante rescatado

Tripulante rescatado

Fotos de Armada Nacional
Armada Nacional
Armada Nacional
Armada Nacional

La Armada Nacional llevó adelante una evacuación médica con un helicóptero luego de que un tripulante que se encontraba en un barco mercante sufriera una herida en el pecho por la rotura de un cabo.

Según informó el vocero de la Armada en un comunicado, sobre las 10:05 horas, el Centro Coordinador de Búsqueda y Rescate (MRCC) recibió una llamada alertando por la presencia de un hombre herido en el buque mercante "RT TANNAT", a unos 37 kilómetros de la costa, cerca de la zona de Carrasco.

El incidente ocurrió cuando, durante una maniobra de "desamadrine", un marinero de cubierta uruguayo de 46 años resultó golpeado en el pecho producto la rotura de un cabo.

Un doctor se puso en contacto con el barco y, tras un análisis, recomendó la evacuación inmediata del tripulante.

La Aviación Naval alistó un helicóptero mediante el cual se trasladó al tripulante rumbo al Hospital Policial. Posteriormente, el hombre fue derivado a un centro médico del Círculo Católico.

