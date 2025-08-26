De un "veranillo" con máximas de 28°C al temporal de Santa Rosa por ciclón extratropical: el pronóstico de meteorólogos para esta semana

De un "veranillo" al temporal de Santa Rosa y un ciclón extratropical﻿

Luego de varios días inestables con el pasaje de un ciclón extratropical y un temporal el viernes pasado, el tiempo comienza a mejorar esta semana. En conversación con El Observador, meteorólogos pronosticaron para esta semana un " veranillo " con varios días soleados, pero advirtieron por la llegada de Santa Rosa .

Según explicó el meteorólogo Mario Bidegain, desde este martes y hasta el viernes el país estará con temperaturas en "ascenso" , con máximas que en Montevideo y el sur del país estarán los "por encima de los 20 °C" . Por su parte, las mínimas rondarán los 14°C o 15 °C .

Para esos días prevé un cielo "bastante soleado" , hasta el viernes, cuando habrá un leve aumento de la nubosidad. "Tiempo muy lindo" , aseguró.

Tras estos días con buen clima, el experto prevé un nuevo "desmejoramiento" de cara al fin de semana en fechas del temporal de Santa Rosa .

Precisamente, el clima empezará a empeorar desde el mediodía del sábado, con episodios lluvias que se mantendrán todo el domingo y hasta la mañana del lunes.

Lo "peor" de Santa Rosa se sentirá en Buenos Aires, afectando colateralmente los departamentos del oeste del país y también las zonas de San José, Canelones y Montevideo, explicó.

De acuerdo con el meteorólogo, lo que se puede esperar para el fin de semana es similar a lo ocurrido la semana pasada con el ciclón extratropical.

Por otra parte, el meteorólogo Nubel Cisneros coincidió que entre este martes y el viernes habrá un "veranillo" en Uruguay.

Las temperaturas se mantendrán en ascenso hasta que el viernes se registren máximas de entre 24°C y 25°C en Montevideo. En la zona norte y litoral las temperaturas más altas alcanzarán los 28°C. Además, durante los próximos días el experto espera "muy poca nubosidad" y días soleados.

En horas de la noche del viernes, esta situación empezará a cambiar, comenzando a aumentar la nubosidad en todo el país.

Luego, desde la tarde del sábado ingresará a Uruguay el "temporal de Santa Rosa", que generará tormentas, lluvias, actividad eléctrica y fuertes vientos en el país.

Según explicó el experto, este mal tiempo se asociará a un nuevo ciclón extratropical que se formará en territorio argentino y que llegará después a Uruguay.

Cisneros pronosticó que las lluvias alcanzarán incluso los 80 milímetros y se mantendrán en Uruguay hasta el lunes. Lo "más importante" será sobre la tarde/noche del sábado y el domingo.

Días atrás, en diálogo con El Observador, el meteorólogo José Serra anunció que Santa Rosa ingresaría al país entre el 30 de agosto y el 2 de setiembre.

El temporal de Santa Rosa es un mito en la región que alerta sobre la ocurrencia de un mal estado del tiempo sobre fines de agosto. Este concepto tuvo su origen en Lima, Perú, y es reproducido en varios países como Uruguay y Argentina.