Dólar
Compra 38,95 Venta 41,35

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
17°C
nubes
Miércoles:
Mín  12°
Máx  16°

Siguenos en:

/ Nacional / INFORME

Sinae emitió un informe de situación por el pasaje del ciclón extratropical en Uruguay: más de 5.000 servicios de UTE afectados

A partir del aviso de Inumet, desde el organismo se activó el protocolo de coordinación general, mientras que los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) de todo el país iniciaron la fase de "preparación"

19 de agosto 2025 - 18:19hs
Informe del Sinae por ciclón extratropical

Informe del Sinae por ciclón extratropical

Leonardo Carreño

El Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) emitió un informe ante el pasaje del ciclón extratropical pronosticado por el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet). Aseguran que no se han reportado situaciones de "consideración", aunque sí hay más de 5 mil servicios de UTE afectados.

A partir del aviso de Inumet, desde el Sinae se activó el protocolo de coordinación general, mientras que los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) de todo el país iniciaron la fase de "preparación".

De acuerdo con el organismo de emergencias, hasta el momento el fenómeno meteorológico se ha desarrollado dentro de los parámetros pronosticados y no se reportan personas desplazadas ni afectaciones de "consideración".

Más noticias
Inumet por ciclón extratropical
PRONÓSTICO

Directora de Inumet advierte que ciclón extratropical provocará vientos de hasta 80 km/h y detalló qué día se espera la peor parte para Uruguay

clima en uruguay hoy: lo que hay que saber segun inumet para este martes 19 de agosto y como impacta el ciclon extratropical
TIEMPO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 19 de agosto y cómo impacta el ciclón extratropical

Pese a esto, desde UTE se informó que sobre las 17:00 horas, 5.550 servicios fueron afectados a causa de líneas caídas, puentes cortados y caída de algunos postes.

Inumet emitió días atrás un aviso a la población indicando que, desde la madrugada del martes 19 y hasta las primeras horas del jueves 21 de agosto, se esperan vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes en todo el territorio nacional.

Ante la situación climática, desde el Sinae emitieron una serie de recomendaciones frente a las tormentas donde se registren lluvias intensas o vientos fuertes.

Recomendaciones del Sinae

Frente a una tormenta asociada con lluvias intensas y vientos fuertes, se recomienda:

  • Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.
  • Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños y niñas, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.
  • Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.
  • Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.
  • Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.
  • Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.
  • Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).
  • En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).

En caso de tener que circular, recordar:

  • No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado/a debido a la cantidad y fuerza de las aguas.
  • Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.
  • Conducir con extrema precaución: disminuir la velocidad.
  • Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.
  • Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.).
  • Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).

Si se identifica actividad eléctrica:

  • Alejarse de espacios abiertos (canchas, estacionamientos, etc.) y de torres, alambrados o cualquier otra estructura metálica.
  • Alejarse de la costa y no bañarse en piscinas, playas, ríos, etc.
  • Evitar refugiarse bajo los árboles: la madera mojada es conductora de la electricidad.
  • En caso de advertir cables de tendido eléctrico caídos, no tocarlos y dar aviso de inmediato a las autoridades competentes.
  • Procurar desconectar antenas y entradas de TV cable. En caso de vivir en zonas rurales, desconectar los aparatos electrónicos.
Temas:

Sinae Ciclón extratropical Uruguay recomendaciones Sistema Nacional de Emergencias

Seguí leyendo

Las más leídas

Hinchas de Peñarol en Rio de Janeiro
COPA LIBERTADORES

Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos

Eric Remedi y Agustín Almendra
COPA LIBERTADORES

Copa Libertadores: lo que dijo la Inteligencia Artificial para el partido Racing vs Peñarol

El eufórico vuelo de los jugadores de Peñarol a Buenos Aires
COPA LIBERTADORES

Aerolíneas Argentinas "lamentó" la actitud de los jugadores de Peñarol en el viaje a Buenos Aires para el partido ante Racing; mirá lo que pasó

Gonzalo Moratorio
COPA LIBERTADORES

La fuerte respuesta del dirigente de Peñarol, Gonzalo Moratorio, al comunicado de quejas de Aerolíneas Argentinas por la actitud de los jugadores durante el vuelo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos