Sinae emitió un informe de situación por el pasaje del ciclón extratropical en Uruguay: más de 5.000 servicios de UTE afectados

El Sistema Nacional de Emergencias ( Sinae ) emitió un informe ante el pasaje del ciclón extratropical pronosticado por el Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ). Aseguran que no se han reportado situaciones de "consideración" , aunque sí hay más de 5 mil servicios de UTE afectados .

A partir del aviso de Inumet, desde el Sinae se activó el protocolo de coordinación general, mientras que los Comités Departamentales de Emergencias (CDE) de todo el país iniciaron la fase de "preparación" .

De acuerdo con el organismo de emergencias, hasta el momento el fenómeno meteorológico se ha desarrollado dentro de los parámetros pronosticados y no se reportan personas desplazadas ni afectaciones de "consideración" .

Pese a esto, desde UTE se informó que sobre las 17:00 horas, 5.550 servicios fueron afectados a causa de líneas caídas, puentes cortados y caída de algunos postes .

Inumet emitió días atrás un aviso a la población indicando que, desde la madrugada del martes 19 y hasta las primeras horas del jueves 21 de agosto, se esperan vientos fuertes y persistentes con precipitaciones abundantes en todo el territorio nacional.

Ante la situación climática, desde el Sinae emitieron una serie de recomendaciones frente a las tormentas donde se registren lluvias intensas o vientos fuertes.

Recomendaciones del Sinae

Frente a una tormenta asociada con lluvias intensas y vientos fuertes, se recomienda:

Mantenerse informado/a sobre pronósticos, estado del tiempo y advertencias de las autoridades.

Tomar especiales precauciones con las personas más vulnerables (niños y niñas, personas adultas mayores, personas discapacitadas, personas enfermas). No dejarlas solas.

Mantener a los animales domésticos en lugares protegidos.

Retirar del entorno (jardines, balcones, etc.) objetos que puedan ser impulsados por el viento y transformarse en proyectiles.

Cerrar y asegurar puertas y ventanas exteriores. Evitar permanecer cerca de ellas.

Si es necesario, refugiarse en la habitación más protegida de la vivienda.

Evitar la circulación innecesaria de personas y vehículos. En caso de tener que salir a la intemperie, usar ropa adecuada (abrigo y calzado impermeable).

En caso de tener que permanecer fuera del hogar por muchas horas (en el trabajo, en el local de estudios, etc.) llevar alguna prenda adicional (medias, calzado, etc.).

En caso de tener que circular, recordar:

No intentar cruzar por caminos, calzadas o puentes inundados aunque se conozca el lugar: desplazarse en autos, motos o caballos no disminuye el riesgo de ser arrastrado/a debido a la cantidad y fuerza de las aguas.

Procurar transitar por rutas principales y en horas diurnas.

Conducir con extrema precaución: disminuir la velocidad.

Aumentar la distancia de seguridad con el vehículo delantero.

Circular con "visión panorámica" atendiendo a lo que sucede alrededor (cables caídos, ramas, etc.).

Evitar maniobras bruscas. No frenar abruptamente para disminuir la posibilidad de deslizamiento (acquaplanning).

Si se identifica actividad eléctrica: